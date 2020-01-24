Британская полиция будет сканировать прохожих. Правозащитники негодуют

Британская полиция будет использовать технологию распознавания лиц для сканирования прохожих на улице, чтобы проверить, не являются ли они преступниками.
Лондонская городская полиция заявила в пятницу, что она разместит автономные камеры распознавания лиц в разных частях столицы в качестве меры для борьбы с насилием, терроризмом и другими серьезными преступлениями.
Столичная полиция не уточнила, где в Лондоне будет размещена эта технология, в заявлении лишь отмечается, что это будут места, где могут быть обнаружены "серьезные преступники".
Цель данной операции - борьба насилием, преступлениями с применением оружия и ножей, сексуальной эксплуатацией детей. Однако группа по защите гражданских свобод Big Brother Watch поклялась бороться с внедрением системы распознавания лиц и назвала ее "серьезной угрозой гражданским свободам в Великобритании".
Директор британской правозащитной организации Big Brother Watch Силки Карло сказала Business Insider, что это решение представляет собой огромное расширение действия систем наблюдения и серьезную угрозу гражданским свободам в Великобритании".
Тем временем в ЕС создали законопроект, запрещающий распознавание лиц в общественных местах. Еврокомиссия планирует запретить технологии распознавания лиц в общественных местах на следующие пять лет, пишет Reuters. Презентация этого документа состоится в феврале 2020 г. Члены Еврокомиссии отмечают, что он направлен на предотвращение нарушения прав граждан на конфиденциальность.