Британская полиция будет сканировать прохожих. Правозащитники негодуют

Лондонская городская полиция заявила в пятницу, что она разместит автономные камеры распознавания лиц в разных частях столицы в качестве меры для борьбы с насилием, терроризмом и другими серьезными преступлениями.

Столичная полиция не уточнила, где в Лондоне будет размещена эта технология, в заявлении лишь отмечается, что это будут места, где могут быть обнаружены "серьезные преступники".

Цель данной операции - борьба насилием, преступлениями с применением оружия и ножей, сексуальной эксплуатацией детей. Однако группа по защите гражданских свобод Big Brother Watch поклялась бороться с внедрением системы распознавания лиц и назвала ее "серьезной угрозой гражданским свободам в Великобритании".

Директор британской правозащитной организации Big Brother Watch Силки Карло сказала Business Insider, что это решение представляет собой огромное расширение действия систем наблюдения и серьезную угрозу гражданским свободам в Великобритании".