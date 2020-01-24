Swedbank: молодые люди ожидают зарплату в 1500 евро «чистыми»

Ожидания в отношении заработной платы у молодых людей в Эстонии с годами увеличиваются, сообщает Swedbank, ссылаясь на свое исследование.
Институтом финансов Swedbank провел опрос финансового поведения миллениалов и представителей поколения Z. В исследовании приняли участие 420 человек в возрасте от 18 до 30 лет.
Как показало исследование, в настоящее время 69% целевой группы ожидают, что чистая заработная плата при поступлении на работу составит не менее 1500 евро.
Пять лет назад такую зарплату ожидали только 39% респондентов, пишет пишет DV.ee.
Согласно опросу, зарплата в размере до 1000 евро могла бы удовлетворить 17% респондентов.