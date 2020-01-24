Swedbank: молодые люди ожидают зарплату в 1500 евро «чистыми»

Институтом финансов Swedbank провел опрос финансового поведения миллениалов и представителей поколения Z. В исследовании приняли участие 420 человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Как показало исследование, в настоящее время 69% целевой группы ожидают, что чистая заработная плата при поступлении на работу составит не менее 1500 евро.

Пять лет назад такую зарплату ожидали только 39% респондентов, пишет пишет DV.ee.