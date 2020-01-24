Пт, 24.01.2020
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Самолет Lufthansa вернулся в аэропорт из-за пожара на борту

Lufthansa

ФОТО: MICHAEL PROBST/AP

В четверг, 22 января, самолет Lufthansa вынужден был вернуться в аэропорт Мюнхена из-за пожара на борту, который вспыхнул над Атлантикой. 

Представитель авиакомпании в комментарии для издания BILD подтвердил, что на рейсе A380, который направлялся в Майами, сработала пожарная сигнализация.

Первоначально была запланирована безопасная посадка в парижском аэропорту Шарль-де-Голль, где у самолета было приоритетное разрешение садиться. Однако позже было принято решение вернуться в аэропорт Мюнхена, где самолет приземлился в условиях повышенной безопасности.

По данным авиакомпании, причиной пожарной тревоги стал дым от неисправного тепловентилятора в грузовом отсеке. Пока неясно, что именно вызвало поломку оборудования.

Представитель Lufthansa Михаэль Ламберти после успешной посадки заявил: “Экипаж запустил так называемый процесс тушения после сигнала детектора дыма в грузовом отсеке. До сих пор неясно, была ли это ложная тревога, или задымление имело место на самом деле. Сейчас ведется расследование инцидента. Безопасность является главным приоритетом в Lufthansa, поэтому мы очень серьезно относимся к этому происшествию”.

Отмечается, что пассажиры, которые не долетели до места назначения, не паниковали, поскольку в салоне задымления не было.

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