Самолет Lufthansa вернулся в аэропорт из-за пожара на борту

Представитель авиакомпании в комментарии для издания BILD подтвердил, что на рейсе A380, который направлялся в Майами, сработала пожарная сигнализация.

Первоначально была запланирована безопасная посадка в парижском аэропорту Шарль-де-Голль, где у самолета было приоритетное разрешение садиться. Однако позже было принято решение вернуться в аэропорт Мюнхена, где самолет приземлился в условиях повышенной безопасности.

По данным авиакомпании, причиной пожарной тревоги стал дым от неисправного тепловентилятора в грузовом отсеке. Пока неясно, что именно вызвало поломку оборудования.

Представитель Lufthansa Михаэль Ламберти после успешной посадки заявил: “Экипаж запустил так называемый процесс тушения после сигнала детектора дыма в грузовом отсеке. До сих пор неясно, была ли это ложная тревога, или задымление имело место на самом деле. Сейчас ведется расследование инцидента. Безопасность является главным приоритетом в Lufthansa, поэтому мы очень серьезно относимся к этому происшествию”.