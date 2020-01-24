Пт, 24.01.2020
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Почта Финляндии начинает переговоры по сокращению персонала

Soome juubeliks pakub Soome Post kaks võimalust: kas oma näoga postmark või soovid maailma suurimal õnnitluskaardil?

ФОТО: Suomen Posti / Suomi 100

Госкомпания предлагает перевести часть почтальонов на неполную рабочую неделю, и таким образом избежать увольнений, пишет YLE.

Переговоры по сокращению персонала начнутся 29 января и продолжатся не менее шести недель. Они затронут почтальонов столичного региона и Юго-Западной Финляндии, но не коснутся разносчиков утренних газет.

Необходимость мер госкомпания объясняет тем, что все больше работы выполняется машинами.

Почта заверяет, что хочет избежать увольнений с помощью перевода работников на неполную рабочую неделю, что может отразиться на уровне заработной платы.

"Мы поддерживаем наших сотрудников и делаем всё возможное для составления таких договоров с частичной занятостью, которые при желании сотрудника можно было бы объединить между собой, и таким образом достичь полной занятости", – отмечает в пресс-релизе представитель руководства Почты Сами Репонен.

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