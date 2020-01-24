Почта Финляндии начинает переговоры по сокращению персонала

Переговоры по сокращению персонала начнутся 29 января и продолжатся не менее шести недель. Они затронут почтальонов столичного региона и Юго-Западной Финляндии, но не коснутся разносчиков утренних газет.

Необходимость мер госкомпания объясняет тем, что все больше работы выполняется машинами.

Почта заверяет, что хочет избежать увольнений с помощью перевода работников на неполную рабочую неделю, что может отразиться на уровне заработной платы.