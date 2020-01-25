Тяжелое ДТП в Харьюмаа: при столкновении машин погиб человек

По предварительным данным, в волости Йыэляхтме на мосту Ягала автомобиль Land Rover врезался в ехавшую впереди машину Toyota, водитель которой, по имеющейся сейчас информации, хотел совершить разворот.

В результате столкновения двух машин водитель Toyota получил тяжелые травмы. Хотя медики пытались на протяжении получаса реанимировать его, к сожалению, это не принесло результатов. 25-летнему водителю Land Rover первую помощь оказали на месте.

Полиция сообщила, что на месте ДТП дорога была очень скользкой.

Работавший на месте происшествия оперативный дежурный Ида-Харьюского отделения полиции Вячеслав Шаталов отметил, что температура сейчас постоянно колеблется около нуля и на дорогах местами может образовываться черный лед, поэтому полиция просит всех водителей быть очень внимательными и учитывать вероятность более длинного пути торможения. Особенно на мостах и виадуках, а также на лесных дорогах и прочих местах, где даже небольшая корка льда становится причиной появления более сильного скольжения.

По предварительным данным, водитель Toyota не был пристегнут, что в свою очередь привело к тяжелым травмам. "Ремни безопасности могут спасти находящихся в машине только в случае, если их используют. И при использовании ремней безопасности в случае попадания в ДТП нельзя до конца исключить получение травм, но защитное снаряжение помогает в значительной степени избегать тяжелых и зачастую смертельный травм", - сказал полицейский.

Все обстоятельства трагического ДТП будут выяснены в ходе производства.