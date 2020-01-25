СПАТЬ ХОЧЕТСЯ ⟩ Как выбрать правильную кровать

Каждая спальня имеет свои особенности, и при выборе кровати нужно их учитывать - начиная от размеров помещения, заканчивая освещенностью. Но, по мнению дизайнера Вирджинии Чик, есть три золотые правила, следовать которым просто необходимо, пишет marthastewart.com.

Сначала измеряй, потом покупай

Наипервейшая и наиважнейшая вещь - ширина кровати. Чик советует исходить из размера самой широкой стены в спальне. Логика дизайнера проста: чем шире стена, тем шире кровать. «Не бойтесь, что в комнате станет тесно: кровать в спальне - это главное!» - говорит Чик. Дизайнер уверена, что вокруг кровати должно оставаться по крайней мере по метру свободного пространства.

Оставьте пространство свободным

При этом, какой бы большой не была спальня, Чик советует не покупать большие и неуклюжие прикроватных тумбочки. Вместо них лучше купить легкие столики на ножках. «Пусть на них будет место только для стакана воды, очков и книжки», - рекомендует дизайнер. В качестве лампы для чтения Чик советует использовать бра.

Учитывайте дизайн всей квартиры