Фото и видео ⟩ В Турции произошло мощное землетрясение: более 20 погибших и тысячи пострадавших

В результате землетрясения есть разрушения и жертвы. Число погибших достигло 21 человека, сообщает Anadolu со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям. Еще 1015 человек получили ранения.

"Приблизительно 30 местных жителей у нас находятся под завалами в Элязыге", — заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджи. По его словам, поисково-спасательная операция продолжается, число погибших может увеличиться.

Во многих населенных пунктах возникла паника. Люди покинули здания и оставались на улицах в ожидании афтершоков.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.9 in Eastern Turkey 40 min ago pic.twitter.com/RXQx9Vkbw3 — EMSC (@LastQuake) January 24, 2020

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже в провинции Элязыг произошло накануне в 19:55 по эстонскому времени. После землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше.

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 провинций. В зону землетрясения доставили 1689 палаток, 1656 кроватей и 9,2 тысячи одеял. Оставшихся без крова размещают в школах, спортзалах, общежитиях, библиотеках. Сотовые операторы объявили о бесплатных услугах связи в провинциях Элязыге и Малатье.