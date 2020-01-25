Судебный процесс по делу врачей: важный свидетель сам попал за решетку

17 января Вируская окружная прокуратура распространила пресс-сообщение под заголовком "Закоренелый алководитель взят под стражу".

В сообщении говорилось о том, как 15 января в 12.47 полиция заметила в Йыхви легковой автомобиль Jaguar, превысивший скорость в дворовой зоне. После знака полицейского патруля об остановке автомобиль встал на улице Моони. В автомобиле находился только водитель, не имевший при себе документов. Водителем оказался 52-летний мужчина, который признался, что употреблял алкоголь. В ходе проверки у водителя выявили криминальную степень опьянения.

Прилагался также комментарий прокурора Вируской окружной прокуратуры Ану Толук: "Подозреваемый ранее неоднократно наказывался в уголовном порядке, в том числе за вождение в состоянии опьянения. Несмотря на это, он продолжал управлять автомобилем, будучи в состоянии опьянения, то есть назначенные ранее наказания не повлияли на его поведение и на путь законопослушания он не встал".

Работник Ида-Вируской центральной больницы

Мужчиной, которого Вируский уездный суд взял спустя два дня под стражу, оказался работающий врачом в Ида-Вируской центральной больнице Кайдо Кангур. До этого он неоднократно наказывался в криминальном порядке за различные деяния; кроме связанных с алкоголем правонарушений он подозревается в насилии в близких отношениях: еще до этого полиция начала производство в отношении Кангура в связи с подозрениями в насильственном преступлении.

Ида-Вируская центральная больница не дает комментариев в связи с Кангуром, но, насколько известно "Северному побережью", он работал в больнице на основании договора поручения и хотя является врачом, пациентами в последнее время он не занимался, а выполнял техническую работу: приводил в порядок документы и т.д.

При этом Кангур является важным свидетелем прокуратуры в начинающемся в Вируском уездном суде 28 января процессе, в котором обвиняемыми являются Нина Негласон, Тийу Сепп и ТОО Corrigo.

В центре обвинения оказался среди прочего начавший работу Йыхвиский центр здоровья, который Corrigo торжественно открыл в пятницу, 24 января.

Прокуратура обвиняет Сепп и Corrigo в даче взятки Нине Негласон, которая, работая на основании договора врачом-экспертом в Corrigo, была в то же время председателем Йыхвиского волостного собрания и, в соответствии с обвинением, поддерживала создание центра здоровья в Йыхви, а также голосовала в собрании за сдачу в аренду Corrigo простаивавших волостных помещений. Поэтому прокуратура толкует получение Негласон зарплаты от Corrigo как взятку. Обвинение во взятке касается также свекрови Негласон, получающей услугу по уходу в Corrigo: по мнению прокуратуры, Негласон платит за услугу более благоприятную цену, чем другие.

Экспертизы как объект спора