ФОТО ⟩ Вот так надо жить: государство платит семье за содержание дома

Английская семья, которая мечтала о здании с почти нулевым потреблением энергии, после завершения строительства своего дома живет относительно беззаботной жизнью, пишет Kodustiil.
Британская семья, построившая в Бристоле энергоэффективный дом за 230 000 фунтов стерлингов, получает от государства 150 фунтов в месяц на содержание своего экономичного гнездышка.
Предприимчивой паре понадобилось в общей сложности четыре года, чтобы построить дом с практически нулевым потреблением энергии. В строительстве использованы только натуральные материалы, пластика на стенах и между ними не найдешь. Кроме того, семья уделяла большое внимание мостикам холода и герметичности здания, пишет dailymail.co.uk.
В доме установлен отопительный котел, работающий на биомассе, и солнечные батареи, которые вырабатывают электричество, обеспечивающее дом светом и горячей водой.
«Мы производим больше энергии, чем потребляем», - отметила Линдси Берресфорд.