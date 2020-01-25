Сб, 25.01.2020
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ФОТО ⟩ Вот так надо жить: государство платит семье за содержание дома

Lindsay Berresfordi ja David Ffrenchi energiasäästlik kodu.

ФОТО: Bristol Post / SWNS/Bristol Post / SWNS/ Scanpix

Английская семья, которая мечтала о здании с почти нулевым потреблением энергии, после завершения строительства своего дома живет относительно беззаботной жизнью, пишет Kodustiil.

Британская семья, построившая в Бристоле энергоэффективный дом за 230 000 фунтов стерлингов, получает от государства 150 фунтов в месяц на содержание своего экономичного гнездышка. 

 Линдси Берресфорд и Дэвид Френч.

ФОТО: Bristol Post / SWNS/Bristol Post / SWNS/ Scanpix

Предприимчивой паре понадобилось в общей сложности четыре года, чтобы построить дом с практически нулевым потреблением энергии. В строительстве использованы только натуральные материалы, пластика на стенах и между ними не найдешь. Кроме того, семья уделяла большое внимание мостикам холода и герметичности здания, пишет dailymail.co.uk.

Энергосберегающий дом Линдси Берресфорд и Дэвида Френча.

ФОТО: Bristol Post / SWNS/Bristol Post / SWNS/ Scanpix

В доме установлен отопительный котел, работающий на биомассе, и солнечные батареи, которые вырабатывают электричество, обеспечивающее дом светом и горячей водой. 

«Мы производим больше энергии, чем потребляем», - отметила Линдси Берресфорд. 

Энергосберегающий дом Линдси Берресфорд и Дэвида Френча.

ФОТО: Bristol Post / SWNS/Bristol Post / SWNS/ Scanpix

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