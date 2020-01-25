ФОТО ⟩ Вот так надо жить: государство платит семье за содержание дома

Британская семья, построившая в Бристоле энергоэффективный дом за 230 000 фунтов стерлингов, получает от государства 150 фунтов в месяц на содержание своего экономичного гнездышка.

Предприимчивой паре понадобилось в общей сложности четыре года, чтобы построить дом с практически нулевым потреблением энергии. В строительстве использованы только натуральные материалы, пластика на стенах и между ними не найдешь. Кроме того, семья уделяла большое внимание мостикам холода и герметичности здания, пишет dailymail.co.uk.