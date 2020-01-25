Михал пожаловался на районную газету Мустамяэ в антикоррупционную комиссию

Председатель фракции Партии реформ в горсобрании и кандидат в мэры Кристен Михал подал петицию в Комиссию по надзору за финансированием партий, чтобы та проверила, не проводит ли старейшина Мустамяэ, центрист Лаури Лаатс, в районной газете личную кампанию на чужие среждства.

Михал добавил к своему письму выпуски газеты за 1 октября и 2 декабря прошлого года и 10 января прошлого года. «Глядя на содержание этих газет, можно сделать вывод, что старейшина района Лаури Лаатс использует издаваемую на государственные деньги и предназначенную для информирования местных жителей газету для личной рекламы», - пишет Михал.

Таллиннские реформисты подсчитали, что в октябрьском выпуске Лаатс упоминается в семи статьях, в декабрьском - в десяти, а в январьском - в 13-и. Это при том, что в газете всего 12 страниц. Издание выходит раз в месяц (11 номеров в год) тиражом от 32 000 до 35 000 экземпляров.

Вице-председатель комиссии Каарел Таранд сказал Postimees, что комиссия на прошедшем в четверг заседании решила проверить и обработать присланную Михалом информацию, чтобы определить, могут ли публикации в районной газете оказаться замаскированной политической рекламой. «Для начала мы соберем и проанализируем информацию и запросим объяснения у причастных лиц», - сказал Таранд.

Если комиссия сочтет материал политической рекламой и преимуществом, полученным за счет использования государственных денег, она может вынести предписание.

На протяжении ряда лет комиссии приходилось неоднократно анализировать информационные бюллетени местных органов власти, и, по словам Таранда, несколько дел, которые привели закончились предписанием, также обсуждались в суде.

Газету района Мустамяэ составляет Леа Арме, советник по связям с общественностью района. Она, по собственным словам, исходит из того, чтобы газета включала в себя как можно больше информации о событиях в районе.

«Что касается районного старейшины, он руководит, отвечает и представляет район в общественных связях. Поэтому вполне понятно, почему он часто выходит на первый план в связи со своими рабочими обязанностями», - пояснила Арме, добавив, что это неизбежно является частью работы старейшины, потому что он подотчетен жителям своего района.

Арме подчеркнула, что выбирает и пишет новости для газеты она сама, а не Лаатс. По словам Арме, тема информационных листков местных самоуправлений много раз становилась предметом публичных дебатов. «Законодательному органу не удалось создать какой-либо набор правил, которые должны соблюдаться при составлении газет, что создает почву для субъективных противоречий, как это теперь поднял уважаемый член горсобрания Кристен Михал», - добавила Арме.