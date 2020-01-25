До и после: переделка квартиры в старом берлинском доме

Начали практически с чистого листа, убрали часть стен и перенесли кухню на место... санузла, рассказывает Houzz.
Противоположности придают дому характер — именно так получилось в этом проекте, где очарование старого дома соединили с современными материалами и стилем. Когда новые владельцы купили квартиру, она была в плохом состоянии и к тому же почти не отапливалась. Зато в комнатах были высокие потолки и сохранились изразцовые печи.
Хозяева хотели разместить в квартире объединенную кухню-столовую-гостиную, ванную комнату с окном и спальню. Поэтому планировку изменили. Изначально кухня и гостиная находились в отдельных комнатах, рядом была небольшая кладовая и санузел без окон.
В результате перепланировки и переноса перегородок появилось большое открытое пространство для кухни, столовой и гостиной.
Чтобы зрительно отделить кухню от гостиной и столовой, стену за кухонным гарнитуром покрасили в темно-синий, почти фиолетовый цвет. Еще одна визуальная граница кухни отмечена с помощью бетонного пола.
Прочитать, как действовали в ходе ремонта строители и что придумали дизайнеры, можно ЗДЕСЬ. И очень много фотографий.