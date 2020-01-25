Сб, 25.01.2020
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Мать жертвы педофила: это чудовище нужно было посадить пожизненно

Плачущая девочка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Monkeybusiness Images / PantherMedia / Monkeybusiness Images

Страшную историю, которую пришлось пережить четырехлетней девочке и ее семье, в новом выпуске ток-шоу "Своя правда" на канале ETV+ рассказала мать жертвы педофила.

Своего ребенка мать нашла в комнате соседа. Семья жила в общежитии, где все соседи дружат и даже вместе отмечают праздники, поэтому ребенок знал, с кем общается и к кому идет, пишет rus.err.ee.

Уже дома мать поняла, что произошло что-то страшное: "Она была без трусиков, а колготки надеты задом наперед".

Почему педофилов наказывают так мягко, может ли помочь химическая кастрация и почему некоторые матери не хотят верить в то, что их новый сожитель – педофил? На эти и другие вопросы ответят полиция, прокурор и присяжный адвокат в ток-шоу "Своя правда" в понедельник, 27 января, в 20:25 на канале ETV+.

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