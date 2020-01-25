Мать жертвы педофила: это чудовище нужно было посадить пожизненно

Своего ребенка мать нашла в комнате соседа. Семья жила в общежитии, где все соседи дружат и даже вместе отмечают праздники, поэтому ребенок знал, с кем общается и к кому идет, пишет rus.err.ee .

Почему педофилов наказывают так мягко, может ли помочь химическая кастрация и почему некоторые матери не хотят верить в то, что их новый сожитель – педофил? На эти и другие вопросы ответят полиция, прокурор и присяжный адвокат в ток-шоу "Своя правда" в понедельник, 27 января, в 20:25 на канале ETV+.