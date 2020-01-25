Фото: в Пярну продается хорошо спрятанный среди обычных домов симпатичный малыш

Выставленный на продажу в центре Пярну микродом намного больше, чем кажется на первый взгляд, сообщает Kodustiil.
Двухэтажный микродом был построен на тихой пярнуской улочке в 2019 году. Дом с отличной планировкой имеет общую площадь всего 45 квадратных метров. Несмотря на свои небольшие размеры, дом вмещает в себя все необходимое для проживания, например кухню, ванную комнату и спальню.
В доме с открытой планировкой большие окна, также есть просторная терраса, где в теплую погоду можно выпить утренний кофе.
Поскольку дом небольшой, то и эксплуатационные расходы не кусаются.
Микродом находится в центре Пярну. Пляж находится всего в пятнадцати минутах ходьбы. Место для парковки автомобиля - в закрытом дворе.
Продажная стоимость дома - 95 000 евро. С объявлением о продаже можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.