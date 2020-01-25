Сб, 25.01.2020
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  • Фото: в Пярну продается хорошо спрятанный среди обычных домов симпатичный малыш

Фото: в Пярну продается хорошо спрятанный среди обычных домов симпатичный малыш

Pärnu mikromaja

ФОТО: KV.EE

Выставленный на продажу в центре Пярну микродом намного больше, чем кажется на первый взгляд, сообщает Kodustiil.

Двухэтажный микродом был построен на тихой пярнуской улочке в 2019 году. Дом с отличной планировкой имеет общую площадь всего 45 квадратных метров. Несмотря на свои небольшие размеры, дом вмещает в себя все необходимое для проживания, например кухню, ванную комнату и спальню.

Микродом в Пярну.

ФОТО: KV.EE

В доме с открытой планировкой большие окна, также есть просторная терраса, где в теплую погоду можно выпить утренний кофе.

Поскольку дом небольшой, то и эксплуатационные расходы не кусаются. 

Микродом в Пярну.

ФОТО: KV.EE

Микродом находится в центре Пярну. Пляж находится всего в пятнадцати минутах ходьбы. Место для парковки автомобиля - в закрытом дворе.

Микродом в Пярну.

ФОТО: KV.EE

Продажная стоимость дома - 95 000 евро. С объявлением о продаже можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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