Адвокат Владимир Садеков: с педофила нужно требовать выплату компенсации

За попытку изнасилования четырехлетней девочки, историю которой в студии рассказала мать жертвы, педофил был осужден на семь лет лишения свободы, пишет rus.err.ee. "Помимо того, что он отсидел свой срок, когда государство его кормило и поило, нужно было потребовать выплаты компенсации, финансовой сатисфакции", – сказал присяжный адвокат.