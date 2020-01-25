Сб, 25.01.2020
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  • Адвокат Владимир Садеков: с педофила нужно требовать выплату компенсации

Адвокат Владимир Садеков: с педофила нужно требовать выплату компенсации

Владимир Садеков.

ФОТО: Илья Смирнов

Педофил должен отвечать за свои поступки не только лишением свободы, но и финансово, компенсируя деньгами тот вред, который он нанес ребенку и его семье, сказал в ток-шоу "Своя правда" на канале ETV+ присяжный адвокат Владимир Садеков.

За попытку изнасилования четырехлетней девочки, историю которой в студии рассказала мать жертвы, педофил был осужден на семь лет лишения свободы, пишет rus.err.ee. "Помимо того, что он отсидел свой срок, когда государство его кормило и поило, нужно было потребовать выплаты компенсации, финансовой сатисфакции", – сказал присяжный адвокат.

Он отметил, что этим должны заниматься профессиональные люди, которые будут хладнокровно оценивать ситуацию: "Я понимаю, в каком аду жили родители этого ребенка, не говоря уже о самом ребенке, но здесь нельзя рассуждать эмоциями", – объяснил Садеков.

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