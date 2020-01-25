Адвокат Владимир Садеков: с педофила нужно требовать выплату компенсации

Педофил должен отвечать за свои поступки не только лишением свободы, но и финансово, компенсируя деньгами тот вред, который он нанес ребенку и его семье, сказал в ток-шоу "Своя правда" на канале ETV+ присяжный адвокат Владимир Садеков.
За попытку изнасилования четырехлетней девочки, историю которой в студии рассказала мать жертвы, педофил был осужден на семь лет лишения свободы, пишет rus.err.ee. "Помимо того, что он отсидел свой срок, когда государство его кормило и поило, нужно было потребовать выплаты компенсации, финансовой сатисфакции", – сказал присяжный адвокат.
Он отметил, что этим должны заниматься профессиональные люди, которые будут хладнокровно оценивать ситуацию: "Я понимаю, в каком аду жили родители этого ребенка, не говоря уже о самом ребенке, но здесь нельзя рассуждать эмоциями", – объяснил Садеков.