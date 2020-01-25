Кохтла-Ярве ходатайствует о бесплатном автобусном проезде в городе

Кохтла-Ярвеское горуправление еще восемь лет назад придерживалось мнения, что поиск перевозчика для обслуживания городских линий должен быть задачей уездного управления. Переговоры не привели к желаемому городом результату, и тендер пришлось проводить самому городу. Государство в связи с этим договором пообещало поддерживать городские линии суммой в 160 000 евро в год, доля города составляла около полумиллиона евро в год.

Заключенный по итогам того тендера договор перевозки пассажиров с АО ATKO Liinid заканчивается в августе следующего года, поэтому новый тендер нужно провести уже в этом году.

Закон позволяет

Тема организации и финансирования кохтла-ярвеских городских маршрутов снова встала на повестку дня, когда был введен бесплатный проезд на уездных линиях. В преддверии создания Ида-Вируского центра общественного транспорта город долго сомневался, ставить ли подпись под договором о присоединении к центру: уездные линии во многом дублируют городские, бесплатные автобусы отнимают у платных часть билетного дохода.

Тем не менее Кохтла-Ярве решил присоединиться к центру общественного транспорта. Важную роль в этом сыграла надежда, что в качестве члена будет больше возможностей повлиять на будущее городских линий.

С тех пор городские власти неоднократно и безрезультатно общались с Министерством экономики и коммуникаций; направленное полтора года назад обращение горсобрания с предложением изменить формулировку Закона об общественном транспорте и вовсе осталось без ответа.

Теперь, когда новый тендер не за горами, горуправление снова направило письмо министру экономики и инфраструктуры.

В нем ссылаются на закон, согласно которому при различении волостных, городских и уездных линий принимают во внимание и другие показатели, характеризующие тот или иной маршрут, помимо того, что остановки городского маршрута находятся в основном на территории одного города.

Кохтла-Ярве считает, что при использовании предоставляемого законом дискреционного права следует учесть, что городские линии проходят по территории трех самоуправлений, причем объем перевозок за пределами территории города составляет около 56%. Кроме того, начальные или конечные остановки некоторых маршрутов находятся за пределами территории города. Исходя из этого, городские линии можно бы полностью или частично признать уездными.

Платные линии - в бесплатные

Превращение городских линий в уездные означало бы возможность ездить на нынешних платных линиях бесплатно.

"Об этом может зайти речь только в случае, если государство заберет эти линии у города", - сказал главный специалист горуправления по транспорту Андрей Полудеткин.