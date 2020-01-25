Кохтла-Ярве ходатайствует о бесплатном автобусном проезде в городе

Кохтла-Ярве снова просит превратить городские маршруты в уездные, что означало бы для горожан бесплатный автобусный проезд, пишет "Северное Побережье".
Кохтла-Ярвеское горуправление еще восемь лет назад придерживалось мнения, что поиск перевозчика для обслуживания городских линий должен быть задачей уездного управления. Переговоры не привели к желаемому городом результату, и тендер пришлось проводить самому городу. Государство в связи с этим договором пообещало поддерживать городские линии суммой в 160 000 евро в год, доля города составляла около полумиллиона евро в год.
Заключенный по итогам того тендера договор перевозки пассажиров с АО ATKO Liinid заканчивается в августе следующего года, поэтому новый тендер нужно провести уже в этом году.
Закон позволяет
Тема организации и финансирования кохтла-ярвеских городских маршрутов снова встала на повестку дня, когда был введен бесплатный проезд на уездных линиях. В преддверии создания Ида-Вируского центра общественного транспорта город долго сомневался, ставить ли подпись под договором о присоединении к центру: уездные линии во многом дублируют городские, бесплатные автобусы отнимают у платных часть билетного дохода.
Тем не менее Кохтла-Ярве решил присоединиться к центру общественного транспорта. Важную роль в этом сыграла надежда, что в качестве члена будет больше возможностей повлиять на будущее городских линий.
С тех пор городские власти неоднократно и безрезультатно общались с Министерством экономики и коммуникаций; направленное полтора года назад обращение горсобрания с предложением изменить формулировку Закона об общественном транспорте и вовсе осталось без ответа.
Теперь, когда новый тендер не за горами, горуправление снова направило письмо министру экономики и инфраструктуры.
В нем ссылаются на закон, согласно которому при различении волостных, городских и уездных линий принимают во внимание и другие показатели, характеризующие тот или иной маршрут, помимо того, что остановки городского маршрута находятся в основном на территории одного города.
Кохтла-Ярве считает, что при использовании предоставляемого законом дискреционного права следует учесть, что городские линии проходят по территории трех самоуправлений, причем объем перевозок за пределами территории города составляет около 56%. Кроме того, начальные или конечные остановки некоторых маршрутов находятся за пределами территории города. Исходя из этого, городские линии можно бы полностью или частично признать уездными.
Платные линии - в бесплатные
Превращение городских линий в уездные означало бы возможность ездить на нынешних платных линиях бесплатно.
"Об этом может зайти речь только в случае, если государство заберет эти линии у города", - сказал главный специалист горуправления по транспорту Андрей Полудеткин.
В таком случае государству пришлось бы платить за обслуживание кохтла-ярвеских автобусных линий более миллиона евро в год: как минимум 700 тысяч, которые сейчас покрывает участие города вместе с поддержкой государства, и вдобавок недополученный перевозчиком доход от продажи билетов, который сейчас достигает полумиллиона евро (по словам Полудеткина, ATKO Liinid сейчас получает от продажи билетов 35000-50000 евро в месяц).
"На практике эта сумма может быть и больше, - отметил Полудеткин. - Если люди станут чаще ездить на бесплатных автобусах, то может, например, возникнуть потребность в дополнительных автобусах".
Поддержка не вечна
Отправленное министру письмо завершается просьбой рассмотреть возможность продолжить поддерживать городские линии как минимум в прежнем объеме. В том случае, если превратить эти линии в уездные окажется невозможно.
Андрей Полудеткин.
Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik
АНДРЕЙ ПОЛУДЕТКИН:
Об этом может зайти речь только в случае, если государство заберет эти линии у города.
По словам Полудеткина, нынешняя поддержка государства напрямую связана с конкретным тендером и действующим договором об обслуживании автобусных линий, то есть в случае нового тендера она не будет автоматически продлена.
"Мы должны учитывать, что если мы проведем новый тендер, эта поддержка может исчезнуть, поэтому об этом нужно говорить заранее", - отметил он.
Руководитель НКО "Ида-Вируский центр общественного транспорта" Хейки Лутс сказал, что о превращении кохтла-ярвеских городских линий в уездные на общих собраниях центра речи не было.
После создания НКО тогдашний член правления Арно Россман говорил, что в дальнейшем центр мог бы взять на себя также организацию внутриволостных и внутригородских маршрутов, если самоуправления этого пожелают и будут готовы дать дополнительные деньги. Особенно важным он считал это в случае с Кохтла-Ярве, так как это позволило бы гораздо успешнее избегать дублирования маршрутов.
По словам Хейки Лутса, теоретически это вполне возможно, будь то внутренние линии Кохтла-Ярве или некоего другого самоуправления: "Если собрание самоуправления примет решение передать нам организацию своих маршрутов и обеспечит софинансирование, то почему бы нет".
Обсудят через неделю
Министерство экономики и коммуникаций не согласилось прокомментировать письмо Кохтла-Ярвеского горуправления.
"Работники отдела общественного транспорта Департамента шоссейных дорог договорились с Кохтла-Ярвеским горуправлением и Ида-Вируским центром общественного транспорта встретиться для обсуждения этого вопроса в Йыхви 3 февраля. Когда встреча состоится и будет дан ответ на официальное обращение, мы будем готовы при желании разъяснить ответ министра также "Северному побережью", - сказал советник отдела связей с общественностью министерства Таави Аудо.
"У нас два варианта: продолжим так, как сейчас, то есть общественный транспорт организует город, либо государство заберет линии и город не будет за это платить или будет в какой-то мере поддерживать, - сказал Андрей Полудеткин. - Очень велика вероятность, что организация этих маршрутов все-таки останется нам".