Эстонии нужны миллиарды евро на климатические цели, часть могут покрыть кредиты

Чтобы Эстония достигла климатической нейтральности к 2050 году, стране придется потратить около 3,3 миллиарда евро в течение следующего десятилетия. Предварительные расчеты Министерства экономики показывают, что значительную часть денег - 863 миллиона евро - следует направить на транспорт.

Например, меры предусматривают строительство велосипедных дорожек на 150 миллионов евро и трамвайных дорог на 120 миллионов евро. Будут электрифицированы как паромы, так и железные дороги, в результате чего доля шоссейного транспорта в товарообмене может сократиться. В этих суммах учтены вклады как государства, так и местных самоуправлений.

Как видно, электричество является ключом ко многим из этих экологически чистых транспортных решений. Это при условии, что это электричество будет производиться не из сланца, а из возобновляемых источников. По оценкам министерства, в течение следующего десятилетия требуется вложить 312 миллионов евро в энергетику.

В число основных возобновляемых источников энергии входят ветряные электростанции, особенно морские ветропарки. По словам вице-канцлера Министерства экономики Тимо Татара, роль государственных инвестиций заключается в создании предпосылок для частного сектора для осуществления собственных инвестиций. Например, страна должна построить выходы в море, чтобы предприниматели могли строить там морские ветряные электростанции.

На сегодняшний день правительство приняло конкретные решения по некоторым из мер. Например, прошлым летом начался проект электрификации железной дороги. Также утверждены покупка электропоездов и приобретение радара Сил обороны для частичного освобождения ветряков на восточном побережье Эстонии. Бизнесмены, занимающиеся развитием ветропарков, говорят, что новый радар также необходим на западе. Однако министр экономики Аас заявил, что это пока не планируется.

Наряду с транспортом и энергетикой львиная доля государственных средств - 2,15 млрд евро - уйдет на общенациональную реконструкцию зданий.

«В течение следующих десяти лет где-то 600-700 млн евро могут уйти на одно только утепление жилых домов. Это необходимо, чтобы достичь наших целей в области энергоэффективности», - сказал Татар. По его словам, точное определение стоимости будет сделано весной следующего года, когда будет готова стратегия реконструкции зданий.

Еще одна крупная статья расходов - это ремонт школьных зданий, в который надо вложить около 400 миллионов евро. На реконструкцию муниципальных домов требуется 380 миллионов евро а на приведение в порядок зданий центрального правительства - 265 миллионов евро.

Если государственный сектор может внести 3,3 млрд евро в течение следующего десятилетия, частному сектору придется потратить в несколько раз больше - 7,6 млрд евро. Однако, как уже говорилось, государство должно проложить путь для частных инвестиций своими инвестициями.