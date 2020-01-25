За что жительница Лондона требует закрытия известного музея?

Дама, живущая в Лондоне по соседству с музеем современного искусства Tate Modern, требует закрытия смотровой площадки на десятом этаже музейного здания, сообщает Kodustiil.
Жительница эксклюзивного небоскреба Neo Bankside обвиняет музей во вторжении в ее частную жизнь. Дама утверждает, что выходящие на смотровую площадку десятого этажа посетители музея заглядывают в ее окна, пишет dailymail.co.uk.
По ее словам, туристы фотографируют ее квартиру и делают непристойные знаки. Она специально сходила в музей и посетила смотровую площадку, где услышала, как посетители музея называют обитателей жилого комплекса богатыми сволочами.
Настойчивая женщина не стерпела оскорблений и, объединившись с соседями, обратилась в суд с требованием закрыть смотровую площадку музея Tate Modern. Однако суд первой ступени отклонил иск жителей, признав жителей дома самих виновными в сложившейся ситуации, так как они добровольно переехали в здание, фасад которого полностью покрыт стеклом. Для решения проблемы судья посоветовал жителям дома использовать шторы.
Жители дома подали жалобу с требованием о возобновлении дела. Апелляционный суд вынесет решение в ближайшее время.