За что жительница Лондона требует закрытия известного музея?

Жительница эксклюзивного небоскреба Neo Bankside обвиняет музей во вторжении в ее частную жизнь. Дама утверждает, что выходящие на смотровую площадку десятого этажа посетители музея заглядывают в ее окна, пишет dailymail.co.uk.

По ее словам, туристы фотографируют ее квартиру и делают непристойные знаки. Она специально сходила в музей и посетила смотровую площадку, где услышала, как посетители музея называют обитателей жилого комплекса богатыми сволочами.

Вид из музея Tate Modern на квартиры жилого комплекса Bankside. ФОТО: Shutterstock

Настойчивая женщина не стерпела оскорблений и, объединившись с соседями, обратилась в суд с требованием закрыть смотровую площадку музея Tate Modern. Однако суд первой ступени отклонил иск жителей, признав жителей дома самих виновными в сложившейся ситуации, так как они добровольно переехали в здание, фасад которого полностью покрыт стеклом. Для решения проблемы судья посоветовал жителям дома использовать шторы.