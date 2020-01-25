Следующая ценовая лихорадка на рынке топлива может произойти в марте

После нескольких напряженных дней в начале года на Ближнем Востоке, которые оказали быстрое и заметное влияние на рыночные цены нефти во всем мире, на рынке черного золота наступило заметное спокойствие.

После убийства генерала Сулеймани в начале января нефтяные рынки отреагировали моментально — стоимость баррели нефти Brent упала почти до уровня 70 долларов. Все-таки на рынке произошло заметное охлаждение и цены на нефть за последние две недели стабильно опускались, достигнув на сегодняшний день уровня 61 доллара. В Ираке, занимающем четвертое место по масштабам добычи нефти в мире, в течение месяца на уже втором месторождении нефти пришлось приостановить деятельность, поскольку забастовки и противоправительственные демонстрации сделали работу невозможной.

Политическая напряженность в регионе все-таки еще не спала. Всего несколько дней назад крупный средиземноморский добытчик нефти Ливия была вынуждена прекратить всю добычу нефти из-за активной военной деятельности. Однако рынки не отреагировали на эти новости огромным повышением цен - риск поставок, связанный с долгосрочной нестабильностью Ливии, уже учтен в рыночных ценах, и уменьшение производительности Ирака могут легко покрыть находящиеся в том же регионе крупные нефтяные страны - Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Следующая масштабная ценовая встряска может произойти в марте, поскольку до этого действуют заключенное в декабре нефтяным картелем ОПЕК соглашение ограничения добычи нефти.

В ближайшие месяцы логику происходящего на нефтяном рынке может поменять Азия, особенно Китай. США и Китай договорились в начале января по первой части торговой сделки и растущая уверенность в перспективах глобального экономического роста также окажет долгосрочное положительное влияние на цены на нефть.

В то же время некоторые аналитики верят, что так называемый китайский вирус может оказать заметное кратковременное влияние на цены и вызвать снижение стоимости нефти еще на примерно пять процентов. Эпидемия вируса уменьшит готовность людей путешествовать. Поскольку авиация является потребителем нефтепродуктов — около восьми процентов мирового спроса приходится на авиацию - такое краткосрочное снижение активности авиации также окажет значительное влияние на спрос.