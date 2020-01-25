Следующая ценовая лихорадка на рынке топлива может произойти в марте

Следующая масштабная ценовая встряска может произойти на нефтяном рынке уже этим мартом, когда завершится ограничение по добыче черного золота нефтяного картеля ОПЕК, пишет Postimees со ссылкой на руководителя Эстонского союза масел Марта Раамата.
После нескольких напряженных дней в начале года на Ближнем Востоке, которые оказали быстрое и заметное влияние на рыночные цены нефти во всем мире, на рынке черного золота наступило заметное спокойствие.
После убийства генерала Сулеймани в начале января нефтяные рынки отреагировали моментально — стоимость баррели нефти Brent упала почти до уровня 70 долларов. Все-таки на рынке произошло заметное охлаждение и цены на нефть за последние две недели стабильно опускались, достигнув на сегодняшний день уровня 61 доллара. В Ираке, занимающем четвертое место по масштабам добычи нефти в мире, в течение месяца на уже втором месторождении нефти пришлось приостановить деятельность, поскольку забастовки и противоправительственные демонстрации сделали работу невозможной.
Политическая напряженность в регионе все-таки еще не спала. Всего несколько дней назад крупный средиземноморский добытчик нефти Ливия была вынуждена прекратить всю добычу нефти из-за активной военной деятельности. Однако рынки не отреагировали на эти новости огромным повышением цен - риск поставок, связанный с долгосрочной нестабильностью Ливии, уже учтен в рыночных ценах, и уменьшение производительности Ирака могут легко покрыть находящиеся в том же регионе крупные нефтяные страны - Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
Следующая масштабная ценовая встряска может произойти в марте, поскольку до этого действуют заключенное в декабре нефтяным картелем ОПЕК соглашение ограничения добычи нефти.
В ближайшие месяцы логику происходящего на нефтяном рынке может поменять Азия, особенно Китай. США и Китай договорились в начале января по первой части торговой сделки и растущая уверенность в перспективах глобального экономического роста также окажет долгосрочное положительное влияние на цены на нефть.
В то же время некоторые аналитики верят, что так называемый китайский вирус может оказать заметное кратковременное влияние на цены и вызвать снижение стоимости нефти еще на примерно пять процентов. Эпидемия вируса уменьшит готовность людей путешествовать. Поскольку авиация является потребителем нефтепродуктов — около восьми процентов мирового спроса приходится на авиацию - такое краткосрочное снижение активности авиации также окажет значительное влияние на спрос.
Но, как показывает история, за день весь нефтяной рынок может перевернуться с ног на голову, поэтому мнение аналитиков может категорически измениться по мере изменения настроений на рынке и возникновения геополитической напряженности.