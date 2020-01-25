Катастрофические убытки: аномально теплая зима ввергает продавцов зимних товаров в уныние

«Здесь особо нечего комментировать, мы все знаем, что ситуация угнетающая. Продажи зимних товаров не идут, и больше нечего сказать. Точные проценты назвать сложно, по крайней мере на 30% определенно упали", - сказал глава тартуского магазина техники и рабочих инструментов Tööriistakeskus Пеэп Окк, добавив, что, с одной стороны, небольшая продажа зимних товаров нанесла значительный коммерческий ущерб, но с другой стороны, вероятность такой бесснежной зимы ожидалась, поэтому, например, Tööriistakeskus не закупал слишком много новых зимних товаров.

«Например, лопаты для снега мы не закпуали и торгуем большим количеством прошлогодних остатков. Та же история со снегоуборочными машинами. Зато обогревателей мы закупили побольше», - сказал Окк. Он отметил, что хотя сейчас весь зимний товар уценен, в ситуации, когда людям соответствующая продукция не нужна, не спасают и кампании скидок.

Компенсировать снижение объемов продаж зимних товаров за счет других групп товаров магазину не удалось, хотя часть потребителей и начала значительно раньше закупать товары на весенний сезон.

Продажи санок в Bauhof не идут

Директор по маркетингу сети Bauhof Эвелин Паэ в также сказала, что продажи зимних товаров в целом в течение зимнего сезона 2019-2020 годов снизились на 30 процентов по сравнению с прошлым годом, и что Bauhof вынужден компенсировать это продажами других продуктов. «Продажи санок и лыж были значительно выше в прошлом году, тогда мы продали тысячи саней по сравнению с примерно двадцатью в этом году», - привела Пае пример.

В плане оборота самыми успешными зимними товарами в сети Bauhof в этом году являются отопительные приборы и материалы. По объемам продаж лидирует птичий корм.

Крупных кампаний скидок на зимние товары в Bauhof нет. И несмотря на плохие условия для лыжного спорта в этом году, Bauhof не планирует вносить каких-либо серьезных изменений в свою политику закупок в ближайшем будущем. Директор по маркетингу Bauhof подтвердила, что, по их опыту, за плохим годом всегда следует лучший, и в следующем году не планируется сокращать количество зимних товаров.

Торговля спорттоварами понесла потери

Прийт Салумяэ, руководитель отдела маркетинга Hawaii Express, лаконично заявил, что без снега лыжи не продать. В основном их покупали в этом году как рождественские подарки для детей. Лаури Коорт, представитель A&T Sports также сказал, что их бизнес, очевидно, серьезно пострадал от недостатка снега, но продажи горнолыжного оборудования, к счастью не упали.

Он отметил, что кататься на лыжах на горнолыжных курортах ездит стабильный, но небольшой контингент жителей Эстонии, который не оказывает большого влияния на цифры продаж. А вот доля продажи товаров, связанных с лыжным кроссом, резко упала этой зимой, даже в ситуации, когда, по словам Кортта, люди выезжают за границу специально для катания на лыжах. " не знаю проценты но если я скажул, что мы продаем наполовину меньше, то, наверное не солгу", - сказал он.

В этом году самыми продаваемыми зимними товарами в А&T Sport была зимняя одежда, такая как куртки, теплое белье и лыжные трико, которые хорошо подходят для пробежек при низких температурах. "У нас все-таки холодно, вот почему эти товары расходятся", - подтвердил Коорт.

В Hawaii Express лучше всего продаются... велосипеды. «Мы говорим здесь не только о специальном зимнем фэтбайке, но похоже, что и обычный велосипед как средство передвижения завоевал множество поклонников», - сказал Салумяэ, что теплая зима способствует популярности велосипедов. Салумяэ добавил, что, как и в A&T Spordiski, также популярны аксессуары для холодной погоды, такие как спортивное белье, зимние бахилы, ветрозащитные куртки, перчатки и т.д.

Кампании скидок A&T Sport обычно проводит, чтобы просто информировать людей и привлечь новых клиентов. Тем не менее, из-за теплой погоды в этом году их больше, как и у Hawaii Express.