Катастрофические убытки: аномально теплая зима ввергает продавцов зимних товаров в уныние

Хотя исключительно теплая зима и отсутствие снега, конечно, не оказали положительного влияния на продажу зимних товаров, некоторые продавцы заранее ожидали слабого сезона продаж, пишет портал Tarbija24.
«Здесь особо нечего комментировать, мы все знаем, что ситуация угнетающая. Продажи зимних товаров не идут, и больше нечего сказать. Точные проценты назвать сложно, по крайней мере на 30% определенно упали", - сказал глава тартуского магазина техники и рабочих инструментов Tööriistakeskus Пеэп Окк, добавив, что, с одной стороны, небольшая продажа зимних товаров нанесла значительный коммерческий ущерб, но с другой стороны, вероятность такой бесснежной зимы ожидалась, поэтому, например, Tööriistakeskus не закупал слишком много новых зимних товаров.
«Например, лопаты для снега мы не закпуали и торгуем большим количеством прошлогодних остатков. Та же история со снегоуборочными машинами. Зато обогревателей мы закупили побольше», - сказал Окк. Он отметил, что хотя сейчас весь зимний товар уценен, в ситуации, когда людям соответствующая продукция не нужна, не спасают и кампании скидок.
Компенсировать снижение объемов продаж зимних товаров за счет других групп товаров магазину не удалось, хотя часть потребителей и начала значительно раньше закупать товары на весенний сезон.
Продажи санок в Bauhof не идут
Директор по маркетингу сети Bauhof Эвелин Паэ в также сказала, что продажи зимних товаров в целом в течение зимнего сезона 2019-2020 годов снизились на 30 процентов по сравнению с прошлым годом, и что Bauhof вынужден компенсировать это продажами других продуктов. «Продажи санок и лыж были значительно выше в прошлом году, тогда мы продали тысячи саней по сравнению с примерно двадцатью в этом году», - привела Пае пример.
В плане оборота самыми успешными зимними товарами в сети Bauhof в этом году являются отопительные приборы и материалы. По объемам продаж лидирует птичий корм.
Крупных кампаний скидок на зимние товары в Bauhof нет. И несмотря на плохие условия для лыжного спорта в этом году, Bauhof не планирует вносить каких-либо серьезных изменений в свою политику закупок в ближайшем будущем. Директор по маркетингу Bauhof подтвердила, что, по их опыту, за плохим годом всегда следует лучший, и в следующем году не планируется сокращать количество зимних товаров.
Торговля спорттоварами понесла потери
Прийт Салумяэ, руководитель отдела маркетинга Hawaii Express, лаконично заявил, что без снега лыжи не продать. В основном их покупали в этом году как рождественские подарки для детей. Лаури Коорт, представитель A&T Sports также сказал, что их бизнес, очевидно, серьезно пострадал от недостатка снега, но продажи горнолыжного оборудования, к счастью не упали.
Он отметил, что кататься на лыжах на горнолыжных курортах ездит стабильный, но небольшой контингент жителей Эстонии, который не оказывает большого влияния на цифры продаж. А вот доля продажи товаров, связанных с лыжным кроссом, резко упала этой зимой, даже в ситуации, когда, по словам Кортта, люди выезжают за границу специально для катания на лыжах. " не знаю проценты но если я скажул, что мы продаем наполовину меньше, то, наверное не солгу", - сказал он.
В этом году самыми продаваемыми зимними товарами в А&T Sport была зимняя одежда, такая как куртки, теплое белье и лыжные трико, которые хорошо подходят для пробежек при низких температурах. "У нас все-таки холодно, вот почему эти товары расходятся", - подтвердил Коорт.
В Hawaii Express лучше всего продаются... велосипеды. «Мы говорим здесь не только о специальном зимнем фэтбайке, но похоже, что и обычный велосипед как средство передвижения завоевал множество поклонников», - сказал Салумяэ, что теплая зима способствует популярности велосипедов. Салумяэ добавил, что, как и в A&T Spordiski, также популярны аксессуары для холодной погоды, такие как спортивное белье, зимние бахилы, ветрозащитные куртки, перчатки и т.д.
Кампании скидок A&T Sport обычно проводит, чтобы просто информировать людей и привлечь новых клиентов. Тем не менее, из-за теплой погоды в этом году их больше, как и у Hawaii Express.
Однако, как и Bauhof, A&T Sport не спешит кардинально менять свои методы закупок. Коорт пояснил, что магазин работает по принципу заполнения дыр: закупает тот товар, что подходит к концу.