Сб, 25.01.2020
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  • В Ласнамяэ выставлен на продажу очень странный объект, выдающий себя за квартиру

ФОТО ⟩ В Ласнамяэ выставлен на продажу очень странный объект, выдающий себя за квартиру

Isevärki korter Lasnamäel.

ФОТО: KV.EE

 Очень странное объявление появилось на днях на портале KV.EE.

Текста, рассказывающего о месторасположении и достоинствах квартиры, вообще нет. Есть название улицы - Выйдуйоксу, а номер дома отсутствует. Есть метраж - 17 м2 и два коротких слова - kinnistu, обозначающее приватизированный кусок земли, и kivimaja - каменный дом. Ни этажа, ни наличия удобств. Зато есть несколько своеобразных фотографий. 

Это потолок «квартиры» с фотообоями и подсветкой.

ФОТО: KV.EE

На фотографиях видно помещение без окон, без туалета и санузла. И вообще возникает вопрос: не гараж ли это, превращенный в мужскую берлогу? Выставивший это объявление на портал просит за «квартиру» 29 500 евро.

Странная «квартира» в Ласнамяэ.

ФОТО: KV.EE

Желающие разузнать о том, что же на самом рекламирует автор объявления Эрвин, найдут его телефон на странице портала недвижимости KV.ee.

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