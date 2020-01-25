ФОТО ⟩ В Ласнамяэ выставлен на продажу очень странный объект, выдающий себя за квартиру

Очень странное объявление появилось на днях на портале KV.EE.
Текста, рассказывающего о месторасположении и достоинствах квартиры, вообще нет. Есть название улицы - Выйдуйоксу, а номер дома отсутствует. Есть метраж - 17 м2 и два коротких слова - kinnistu, обозначающее приватизированный кусок земли, и kivimaja - каменный дом. Ни этажа, ни наличия удобств. Зато есть несколько своеобразных фотографий.
На фотографиях видно помещение без окон, без туалета и санузла. И вообще возникает вопрос: не гараж ли это, превращенный в мужскую берлогу? Выставивший это объявление на портал просит за «квартиру» 29 500 евро.
Желающие разузнать о том, что же на самом рекламирует автор объявления Эрвин, найдут его телефон на странице портала недвижимости KV.ee.