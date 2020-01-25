Китай ввел общенациональные меры борьбы против нового вируса

В провинции Хубэй от окружающего мира изолированы еще 5 городов. По сообщению местных властей, в этих городах приостановлена работа общественного транспорта, закрыт доступ к автомагистралям. В результате в КНР фактически находятся под карантином уже 18 городов с совокупным населением 56 млн человек.

В Хубэе находится и 11-миллионный мегаполис Ухань, откуда началось распространение коронавируса 2019-nCoV. Согласно официальным данным, по всей стране зарегистрировано уже почти 1300 случаев заражения коронавирусом, из них 41 - с летальным исходом.