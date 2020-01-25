Еще одно банкротство: эстонский производитель верхней одежды не выдержал конкуренции

Издание Virumaa Teataja в ноябре прошлого года сообщало, что Mascara сократила 46 сотрудников: портных, водителей, мастеров и уборщиков. С чего начались трудности компании, руководитель и владелец Mascara Coats Прийт Киви объяснить не пожелал.

Теперь, почти три месяца спустя, Вируский окружной суд объявил компанию Mascara Coats OÜ банкротом. В представлениях в суд документах Киви обосновывал, что количество заказов резко сократилось. На рынок вышло много недорогих брендов, с которыми было трудно или невозможно конкурировать.

Фирменные пальто Mascara Coats продаются, например, в Tallinna Kaubamaja, где их цены составляют до 130 евро.

«Большая часть продукции наших конкурентов происходит из азиатских стран, где себестоимость в несколько раз ниже», - отметил он. В результате пальто Mascara стали слишком дорогими для массового потребителя. Основные партнеры по сотрудничеству также перенесли свою продукцию в другие страны, такие как Латвия, Литва, Беларусь, Украина.

Долги Mascara достигают 800 000 евро. Крупнейшими кредиторами являются Swedbank и Балтика. Около 60 000 евро составляет задолженность перед Налоговым департаментом. Основным активом эстонского производителя одежды является дом на бульваре Яама в Раквере, где производилась одежда Mascara.

Оборот Mascara Coats в течение последних трех лет стабильно превышал миллион евро. Однако в 2018 году убыток компании составил более 60 000 евро. Тогда фирма продавала свою одежду в основном в Эстонию и Финляндию.