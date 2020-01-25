Наркотик фентанил вытеснен с эстонского рынка, вместо него пришли новые опасные вещества

Если в 2017 году в Эстонии от передозировки наркотиков скончались 110 человек, то в 2018 году таких смертей было 39. Точной статистики за 2019 год пока нет, но по оценке экспертов число смертей составило около 30.

Снижение смертности связано с тем, что несколько лет назад полиции удалось задержать крупных наркоторговцев, которые торговали именно приводившим к смертям тяжелым синтетическим опиоидом фентанилом.