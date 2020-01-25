Сб, 25.01.2020
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  • Эстонские преступники ежегодно выманивают у финнов миллионы евро изощренным способом

Эстонские преступники ежегодно выманивают у финнов миллионы евро изощренным способом

Мошенники. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Профессиональные преступники из Эстонии прочно обосновались в Финляндии, используя новые способы для совершения мошенничеств. Зачастую преступления совершаются с помощью так называемых денежных мулов, которые оказывают содействие в совершении киберпреступлений, передает Yle.

Так, по фиктивным трудовым договорам преступники привозят в Финляндию сотни людей, так называемых денежных мулов, чью личную информацию и банковские реквизиты используют потом при совершении преступлений. Зачастую это сетевые мошенничества, полученная выгода от которых исчисляется миллионами евро.

В последнее время столичная полиция раскрыла множество подобных махинаций, однако стоящие за ними главари зачастую находятся в недосягаемости.

Согласно властям, для преступников не составляет труда отыскать денежных мулов.

"Это бесконечный круговорот, такие люди всегда находятся. Деньги манят. Насколько нам известно, мулы получают от нескольких сотен до тысячи евро в зависимости от масштаба преступления. Главари, занимающиеся организованной преступностью, хотят остаться неизвестными. Они хотят быть в тени и им это хорошо удается", - комментирует уголовный комиссар из полиции Хельсинки Ханну Кортелайнен.

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