Эстонские преступники ежегодно выманивают у финнов миллионы евро изощренным способом

Так, по фиктивным трудовым договорам преступники привозят в Финляндию сотни людей, так называемых денежных мулов, чью личную информацию и банковские реквизиты используют потом при совершении преступлений. Зачастую это сетевые мошенничества, полученная выгода от которых исчисляется миллионами евро.

В последнее время столичная полиция раскрыла множество подобных махинаций, однако стоящие за ними главари зачастую находятся в недосягаемости.

"Это бесконечный круговорот, такие люди всегда находятся. Деньги манят. Насколько нам известно, мулы получают от нескольких сотен до тысячи евро в зависимости от масштаба преступления. Главари, занимающиеся организованной преступностью, хотят остаться неизвестными. Они хотят быть в тени и им это хорошо удается", - комментирует уголовный комиссар из полиции Хельсинки Ханну Кортелайнен.