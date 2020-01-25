Гордимся! Эстонские биатлонисты вырвали серебро на этапе Кубка мира

В словенской Поклюке состоялась одиночная смешанная эстафета в рамках 6 этапа Кубка мира. Сборная Эстонии (Рене Захкна и Регина Оя) заняла второе место.
Победу в эстафете одержала сборная Франции в составе Анаис Бескон и Эмильен Жаклен. Бронзовые награды достались Австрии (Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер).
Россия в составе Эдуарда Латыпова и Кристины Резцовой оказалась на 13-й строчке.
Эстонский дуэт начал гонку очень хорошо: Захкна не промахнулся в первой смене ни разу и передал Оя палочку пятым, через 4,6 секунды после лидирующей Украины.
Оя совершила один промах при стрельбе лежа, но поскольку соперники потерпели неудачу с винтовкой еще больше, она сохранила второе место (+6.3 от Норвегии). Оя аккуратно прошла стойку и протянула Цахна палочку второй (+1,9 от Франции).
«Когда канадская девушка обошла меня в начале последнего круга, это было психологически сложно. Я уже думала, что четвертое место тоже здорово. На самом деле я не верила, что смогу выйти на второе место. Я просто думала, что попробую, и что будет, то будет. И получилось», - сказала счастливая Оя после гонки.
Закхна признался, что перед последней сменой боялся, что повторится прошлогодний сценарий этапа в США, где они также долгое время были составляли конкуренцию, но в конце концов упали до восьмого места.
Главный тренер эстонской сборной Индрек Тобрелутс, как и спортсмены, был в восторге: «Мне было крайне радостно наблюдать за этим. Тут не о чем думать или высчитывать. Я подал знаки Регине после второй смены и сделал одну поправку влево. Спортсмену просто нужно получить обратную связь и сделать свое дело».
«То, что произошло на последнем круге, относительно невероятно, - продолжал подыскивать слова тренер. - Регина смело взобралась и приблизилась к лидерам. Такое происходит нечасто. Этот день, вероятно, будет отмечен красным в календаре, это было что-то невероятное!»