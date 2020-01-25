Гордимся! Эстонские биатлонисты вырвали серебро на этапе Кубка мира

Победу в эстафете одержала сборная Франции в составе Анаис Бескон и Эмильен Жаклен. Бронзовые награды достались Австрии (Симон Эдер и Лиза Тереза ​​Хаузер).

Россия в составе Эдуарда Латыпова и Кристины Резцовой оказалась на 13-й строчке.

Pokljuka MK-etapi paarissegateatesõidu paremad. ФОТО: Kuvatõmmis

Эстонский дуэт начал гонку очень хорошо: Захкна не промахнулся в первой смене ни разу и передал Оя палочку пятым, через 4,6 секунды после лидирующей Украины.

Оя совершила один промах при стрельбе лежа, но поскольку соперники потерпели неудачу с винтовкой еще больше, она сохранила второе место (+6.3 от Норвегии). Оя аккуратно прошла стойку и протянула Цахна палочку второй (+1,9 от Франции).

«Когда канадская девушка обошла меня в начале последнего круга, это было психологически сложно. Я уже думала, что четвертое место тоже здорово. На самом деле я не верила, что смогу выйти на второе место. Я просто думала, что попробую, и что будет, то будет. И получилось», - сказала счастливая Оя после гонки.

Закхна признался, что перед последней сменой боялся, что повторится прошлогодний сценарий этапа в США, где они также долгое время были составляли конкуренцию, но в конце концов упали до восьмого места.

Главный тренер эстонской сборной Индрек Тобрелутс, как и спортсмены, был в восторге: «Мне было крайне радостно наблюдать за этим. Тут не о чем думать или высчитывать. Я подал знаки Регине после второй смены и сделал одну поправку влево. Спортсмену просто нужно получить обратную связь и сделать свое дело».