Кальюлайд: адмирал Беллингсгаузен - наш человек

«Адмирал Беллингсгаузен — хотя он на самом деле был адмиралом на российском корабле — наш человек. Он с Сааремаа, он видел те же можжевельники и камни, что и мы, — сказала Кальюлайд. — Мы можем гордиться этим. Возможно, поэтому и наши ученые на протяжении веков бывали здесь. Я бы очень хотела, чтобы этот месседж — что Антарктика быстрее всего нагревающийся регион мира — чтобы и он достиг отсюда с [парусника Admiral] Bellingshausen Таллинна и всех нас. И, разумеется, мы можем говориать, что тяжело и сложно бороться с изменением климата, но отказываться от борьбы безусловно еще дороже».

«Первая эмоция была очень дружелюбной и теплой. Люди, конечно, не говорят о тепле, когда обсуждают Антарктиду, но мы северный народ. И я надеюсь, что Эстония вскоре поддержит договор об Антарктике и Мадридский протокол, — сказала Кальюлайд. — Я надеюсь, что нас также включат в качестве члена-наблюдателя в совет по Антарктике. Возможно, то, что мы сегодня делаем, поможет достижению и этих целей. Мир часто бывает довольно страшным местом, но этот регион пока сравнительно нетронут и мы очень надеемся, что таким он и останется — когда настанет Беллингсгаузен-300, можно будет по-прежнему смотреть на пустую природу».

Парусник Admiral Bellingshausen стартовал из Кронштадта в середине июля. Экспедиция парусника организована в честь первооткрывателя Фадея (Фабиана Готтлиба) Беллингсгаузена, родом из Эстонии, который в 1820 году стал одним из первых людей, увидевших Антарктиду. Его путешествие началось 4 июля 1819 года в Кронштадте, а 27 или 28 января он достиг побережья Антарктиды. Экспедиция парусника следует по тому же маршруту.