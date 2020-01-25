Важно: при ущербе до 30 евро комиссия по потребительским спорам может оставить ваш случай без рассмотрения

Как поясняет портал Tarbija24, это связано с тем, что процедурные затраты могут стоить дорого и не в каждом случае будут оправданы. Стоимость разрешения споров зависит от сложности спора и в среднем составляет от 170 до 450 евро.

"В общем случае первичная проверка обстоятельств спора не требует много времени и ресурсов. Однако в случае споров, в которых участвуют три члена комиссии и которые разрешаются процедурным решением комиссии, минимальная стоимость составляет 170 евро», - сказала Анне-Май Хелемяэ, пресс-секретарь Департамента защиты потребителей и технического надзора.

Принимая решение о том, следует ли начинать производство по требованию с низкой стоимостью, комиссия всегда учитывает, идет ли речь о нарушении, затрагивающем значительное число потребителей. Если это так, то претензии на товары более низкой стоимости, безусловно, будут рассматриваться, добавила Хелемяэ, отметив, что ведомство связывается продавцом, который в конкретном случае должен доказать, что он не виноват в дефекте товара.

Все заявления, направленные в комиссию по потребительским спорам, будут просмотрены - в этом можно быть уверенным, говорит Хелемяэ. Тем не менее, обстоятельства каждого спора различны, и они также индивидуально оцениваются относительно того, целесообразно или нет заниматься конкретным делом.