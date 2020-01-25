Картина дня: смертельное ДТП, банкротство эстонского предприятия и коронавирус в Европе

Тяжелое ДТП в Харьюмаа: при столкновении машин погиб человек

В Центр тревоги сообщили о тяжелой аварии в Харьюмаа в волости Йыэляхтме, где погиб 60-летний водитель Toyota. Читать далее...

Еще одно банкротство: эстонский производитель верхней одежды не выдержал конкуренции

Выросший из компании Baltika производитель верхней одежды Mascara Coats OÜ так и не смог преодолеть трудные времена и обанкротился. Читать далее...

Мать жертвы педофила: это чудовище нужно было посадить пожизненно

Страшную историю, которую пришлось пережить четырехлетней девочке и ее семье, в новом выпуске ток-шоу "Своя правда" на канале ETV+ рассказала мать жертвы педофила. Читать далее...

Эксперимент: как педофилы охотятся за маленькими девочками в соцсетях

Результаты эксперимента вызвали резонанс: они показали ужасную параллельную реальность, которая существует в интернете. Читать далее...

Катастрофические убытки: аномально теплая зима ввергает продавцов зимних товаров в уныние

Хотя исключительно теплая зима и отсутствие снега, конечно, не оказали положительного влияния на продажу зимних товаров, некоторые продавцы заранее ожидали слабого сезона продаж. Читать далее...

Судья о виновнике гибели трех людей: могла ли я что-то сделать иначе?

«Я анализировала и думала, могла ли я что-то сделать по-другому», - признается судья, назначившая предыдущие наказания Андресу Рейнарту. Читать далее...

Наркотик фентанил вытеснен с эстонского рынка, вместо него пришли новые опасные вещества

Если в 2017 году в Эстонии от передозировки наркотиков скончались 110 человек, то в 2018 году таких смертей было 39. Точной статистики за 2019 год пока нет, но по оценке экспертов число смертей составило около 30. Читать далее...

Судебный процесс по делу врачей: важный свидетель сам попал за решетку

Непосредственно перед процессом на два месяца был отправлен под стражу по подозрению в преступлении важный свидетель обвинения, на показаниях которого среди прочего прокуратура собирается строить свое обвинение. Читать далее...

Китайский коронавирус добрался до Европы

Первые случаи заболевания новым видом коронавируса зарегистрированы во Франции. Ранее в Европе случаи заболевания новым коронавирусом диагностированы не были. Читать далее...

В Турции произошло мощное землетрясение: более 20 погибших и тысячи пострадавших