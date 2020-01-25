Энтузиасты хотят превратить древние развалины крепости в туристический аттракцион

Крепость, которая была построена по приказу епископа Рейнхольда фон Буксхеведена, снова возрождается. Уже с 2014 года активисты некоммерческих организаций Virtsu Arenguselts и Vanalinna aktivistid занимаются консервацией и благоустройством крепости.

Согласно письменным источникам, вассальный замок Виртсу впервые упоминается в 1465 году. Однако крепость, вероятно, была возведена немного раньше. Предполагается, что здание было завершено уже в середине XV века.

Развалины крепости Виртсу ФОТО: Mailiis Ollino

В то время уровень воды был выше, чем сегодня, Виртсу еще был островом, а крепость располагалась на длинном и узком мысе, окруженном с трех сторон водой. Фактически, это было квадратное сооружение с башнями высотой до 12 метров, отделенное оборонительным рвом, что затрудняло доступ врагов.

Это было не жилое, а военное сооружение: с его помощью контролировалось движение судов в проливах, а также между островами и материком. Однако при строительстве здания не забыли и о красоте, так что в крепости были и витражи, а деревянные потолки опирались вместо бревен на доломитовые колонны. Здание было отделано снаружи белым известняком.

Крепость Виртсу ФОТО: Mailiis Ollino

Член правления Общества развития Виртсу Юри Мынисте, который, по собственным словам, еще в 1970-х годах участвовал в раскопках крепости, говорит, что безумная идея начать реконструкцию возникла по прагматическим причинам. «Мы смотрели, как рушатся эти стены. Видно, как они прогнулись. Когда стена открыта, по ней идут, камни расшатываются и падают», - рассказывает он.

Местные жители составили план: разрушение должно быть остановлено. Но не только. «Идея состояла в том, чтобы восстановить, а не просто поставить сваи и крышу», - объясняет Мынисте.

Была создана некоммерческая организация MTÜ Vanalinna, и постепенно началась работа. По словам Марко Томинга, одного из членов правления НКО, был составлен проект, история изучена, запланированы возможности финансирования. Как говорят Томинг и Мынисте, они заручились поддержкой Департамента защиты памятников старины, а также опирались на местные пожертвования.

Реставрировала этот исторический памятник одна компания: сааремааское паевое товарищество Rengo. Мынисте отмечает, что сотрудничество было очень успешным с самого начала. В течение первого лета работ оказалось, что сроки значительно недооценены: это не простое новое здание, где все идет по плану.

«Цифры стали больше», - вспоминает Мынисте, добавляя, что увеличение объема работ привело к увеличению бюджета. Вопрос был в том, что может произойти дальше. "Потом оказалось, что у нас нет денег, и они с этим смирились". К счастью, больше никаких проблем такого рода не возникало.

Тем не менее, восстановление массивного средневекового здания не очень дешево, даже если все идет по плану. Томинг и Мынисте быстро подсчитывают и делают вывод, что за последние семь лет было потрачено около 70 000 евро. Но сколько еще можно потратить, никто не может даже предполагать.

В этом году, когда деньги будут собраны, планируется продолжить восстановление нижних стен. Есть также план по уборке двора, который можно было отремонтировать только через несколько лет. Сегодня там по-прежнему лежит куча камней, которые не изучались историками. Без этого, однако, нельзя поднимать камни с земли.