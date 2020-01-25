Сб, 25.01.2020
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Потрясающе! Российские фигуристы выиграли ЧЕ у Франции

Синицина/Кацалапов

ФОТО: SCANPIX

Российские фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина стали чемпионами Европы по фигурному катанию в танцах на льду. Турнир в эти дни проходит в австрийском Граце.

Это без преувеличения сенсационная победа россиян. Виктория Синицина/Никита Кацалапов сегодня получили за произвольный танец лучший результат сезона.

Российские фигуристы показали лучший результат в произвольной программе, получив за свой прокат 131,69 балла. Результат дуэта по итогам двух соревновательных дней составил 220,49 балла.

Эта победа стала для России первой за семь лет в танцах на льду. Ранее золото чемпионата Европы брали Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев в сезоне-2012/13.

После этого один раз побеждали итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте и пять раз подряд – французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Французский дуэт проиграл впервые с Олимпиды-2018, где их опередили канадцы Тесса Виртью и Скотт Моир.

Для Синициной и Кацалапова эта медаль – первая на чемпионате Европы, ранее Кацалапов завоевал два серебра и бронзу в дуэте с Еленой Ильиных.

Третье место заняла еще одна российская пара Александра Степанова и Иван Букин. Их произвольный танец  оценили в 127,64 балла, в общей сумме — 211.29 балла.

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