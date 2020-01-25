Фото: автомобиль фирмы по доставке еды выехал наперерез BMW, за рулем которого находилась беременная

В Тарту на перекрестке бульвара Вабадузе и улицы Ууэтуру сегодня после полудня произошла авария с участием автомобиля Fiat, принадлежащего фирме по доставке готовой еды, и BMW, которым управляла беременная женщина, передает Tartu Postimees.
По первоначальным данным, BMW ехал по главной дороге в сторону перекрестка Туру-Рийа, а выполнявший левый поворот Fiat выехал ему наперерез. Водителю BMW не удалось избежать столкновения.
Водитель Fiat отделался испугом, женщину увезли на проверку в травмпункт.