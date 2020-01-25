Сб, 25.01.2020
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  • Фото: автомобиль фирмы по доставке еды выехал наперерез BMW, за рулем которого находилась беременная

Фото: автомобиль фирмы по доставке еды выехал наперерез BMW, за рулем которого находилась беременная

Авария около тартуского "Каубамая".

ФОТО: Jürgen Puistaja

В Тарту на перекрестке бульвара Вабадузе и улицы Ууэтуру сегодня после полудня произошла авария с участием автомобиля Fiat, принадлежащего фирме по доставке готовой еды, и BMW, которым управляла беременная женщина, передает Tartu Postimees.

По первоначальным данным, BMW ехал по главной дороге в сторону перекрестка Туру-Рийа, а выполнявший левый поворот Fiat выехал ему наперерез. Водителю BMW не удалось избежать столкновения.

Водитель Fiat отделался испугом, женщину увезли на проверку в травмпункт.

Авария около тартуского "Каубамая".

ФОТО: Jürgen Puistaja

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