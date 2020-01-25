Приговор суда: любитель распускать руки заплатит почти 4000 евро

Пярнуский уездный суд приговорил 29-летнего Райта, у которого было действующее уголовное наказание, к двум годам и почти десяти месяцам тюремного заключения. Приговор не будет приведен в исполнение, если Райт в течение трех лет испытательного срока будет выполнять требования и в течение месяца будет находиться под электронным надзором. Также ему придется облегчить кошелек почти на 4000 евро, передает Pärnu Postimees.