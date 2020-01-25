Приговор суда: любитель распускать руки заплатит почти 4000 евро

Пярнуский уездный суд приговорил 29-летнего Райта, у которого было действующее уголовное наказание, к двум годам и почти десяти месяцам тюремного заключения. Приговор не будет приведен в исполнение, если Райт в течение трех лет испытательного срока будет выполнять требования и в течение месяца будет находиться под электронным надзором. Также ему придется облегчить кошелек почти на 4000 евро, передает Pärnu Postimees.
Четырьмя месяцами ранее Райт применил насилие в пабе Bum-Bum, где он ударил жертву кулаком в затылок, в результате чего пострадавший упал на бетонную лестницу. Затем Райт дважды ударил жертву, держа за воротник пиджака, о ступени лестницы и два раза - ногой, в результате чего у пострадавшего случился перелом челюстной кости.
Пострадавшей в пабе жертве, согласно решению суда, обвиняемый должен выплатить 2750 евро по гражданскому иску.
Также Райту придется выплатить 1038 евро в рамках принудительного взыскания судебных издержек и за правовую помощь.
Обвиняемый подтвердил в суде, что приговор ему понятен и он с ним согласен.