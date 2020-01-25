Сотрудников торгпредства РФ в Японии заподозрили в краже секретных данных

По данным газеты Mainichi, полиция задержала 48-летнего сотрудника, который признал, что в феврале 2019 года скачал с сервера компании конфиденциальную информацию и передал ее россиянам. Подозреваемый признал, что пошел на этот шаг, поскольку нуждался в деньгах, которые получил от сотрудников российского торгпредства наличными. Он также назвал полиции имена своих контрагентов, передает Deutsche Welle.

Как сообщила деловая газета Sankei, один из них остается действующим сотрудником, обладающим "дипломатическими привилегиями". Второй, по данным издания, вернулся в Россию в 2017 году, однако, тем не менее, имеет отношение к этой истории.

В тот же день компания Softbank на своей интернет-странице принесла "глубокие извинения за причинение большого беспокойства и неудобств своим клиентам и акционерам". В заявлении отмечается, что похищенная информация не была строго конфиденциальной и не включала в себя сведения о клиентах и деловых партнерах SoftBank.