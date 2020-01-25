Пропавшего неделю назад 52-летнего мужчину нашли мертвым в сгоревшем доме

Сегодня Департамент полиции и погранохраны сообщил, что найденное при пожаре, произошедшем в Харьюмаа 25 января, тело мужчины опознано - им оказался пропавший днем ранее Яанус.

25 января в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Альткюла в Харьюмаа сгорел заброшенный дом. Спасатели потушили пожар и обнаружили в доме тело неизвестного. Было проведено вскрытие, чтобы определить личность умершего.