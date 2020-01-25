Пропавшего неделю назад 52-летнего мужчину нашли мертвым в сгоревшем доме

Полиция на этой неделе просила помощи в поисках 52-летнего Яануса. 24 января мужчина уехал из дома в деревне Виливалла, волость Ляэне-Харью, по данным полиции, он мог передвигаться на фургоне Volkswagen Multivan лилового цвета с регистрационным номером 203BRJ.
Сегодня Департамент полиции и погранохраны сообщил, что найденное при пожаре, произошедшем в Харьюмаа 25 января, тело мужчины опознано - им оказался пропавший днем ранее Яанус.
25 января в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Альткюла в Харьюмаа сгорел заброшенный дом. Спасатели потушили пожар и обнаружили в доме тело неизвестного. Было проведено вскрытие, чтобы определить личность умершего.
Сегодня выяснилось, что человек, погибший в огне - ни кто иной, как покинувший свой дом 24 января и пропавший затем без вести Яанус. Собранная до настоящего времени информация не дает оснований подозревать преступную составляющую в смерти мужчины, подтвердила пресс-служба полиции.