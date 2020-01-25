Ухань, Китай. ФОТО: NICOLAS ASFOURI/AFP

Глава КНР Си Цзиньпин созвал специальное совещание Политбюро компартии, на котором он выступил с заявлением о том, что распространение смертельно опасного коронавируса ускоряется.

Как сообщают государственные телеканалы, Си Цзиньпин сказал, что страна оказалась в тяжелой ситуации.

В Пекине и Шанхае местные власти обратились к гражданам, которые приезжают из пораженных вирусом районов, с призывом добровольно отказаться от посещения публичных мест в течение 14 суток.

В ночь на субботу Китай встречал Новый год, однако многие праздничные мероприятия отменены из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV.

Всего, по последним данным, количество заболевших новым типом коронавируса увеличилось до 1287 человек во всем мире.

Государственный комитет по вопросам здравоохранения сообщил, что жертвами коронавируса стали еще 15 человек, скончавшиеся в провинции Хубэй, где началась вспышка. Ранее Госкомитет по здравоохранению Китая сообщал, что самому молодому из умерших 48 лет, а самому старшему - 89. Всего от вируса умер 41 человек.

Подавляющее большинство случаев заболевания и все случаи смерти были в Китае, но вирус был также обнаружен в Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Японии, Южной Корее, Тайване, Непале, Франции и Соединенных Штатах.

В субботу власти Австралии подтвердили первый случай коронавируса в этой стране. В больнице в Мельбурне в стабильном состоянии находится приезжий из Китая, который побывал в городе Ухань, где началась вспышка, и 19 января прилетел в Австралию.

Малайзия в субботу подтвердила три случая коронавирусной инфекции. Все трое заболевших - граждане Китая, связанные с мужчиной, у которого был диагностирован вирус в Сингапуре. Это его 65-летняя жена и двое их внуков.

В четверг заразившийся человек впервые скончался за пределами Хубэя, в соседней провинции Хэбэй. Еще одну смерть констатировали на севере страны, в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией, более чем за 2000 километров от Уханя.

Все это происходит, когда в Китае начинается празднование Нового года. Многие мероприятия были отменены.

Миллионы китайцев возвращаются домой, чтобы встретить праздник вместе с семьей, однако власти продолжают вводить новые ограничения - в основном в провинции Хубэй. Они касаются 13 городов, в которых живет около 13 млн человек, но в первую очередь столицы провинции, Уханя. Строгость этих мер, призванных ограничить перемещения граждан, варьируется от города к городу.

Вирус в Европе и в США

За пределами КНР случаи заражения подтвердились в США и Европе.

Министр здравоохранения Франции Агнес Бюзен сообщила в пятницу вечером, что один случай заболевания был выявлен в Бордо, а второй - в районе Парижа.

По ее словам, человек, госпитализированный в Бордо - 48-летний мужчина китайского происхождения, который посещал Ухань. О втором случае заболевания известно только, что этот пациент тоже ездил в Китай и сейчас находится в одной из больниц Парижа.

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний подтвердили, что в США зафиксированы два случая заболевания коронавирусом: в Чикаго и Вашингтоне. Один из пациентов вернулся в Чикаго из Уханя 13 января, второй госпитализирован в Вашингтоне. Всего расследуется 63 возможных случаев заболевания в 22 штатах.

Заразившиеся вирусом 2019-nCoV есть также в Японии, Тайване, Таиланде, Южной Корее, Сингапуре и Вьетнаме.

Компания "Аэрофлот" предложила сдать или обменять билеты на рейсы в Китай с отправлением в период с 24 января по 7 февраля 2020 года без дополнительной платы.

В китайской столице в четверг приняли решение отменить масштабные мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года по лунному календарю, и закрыли для посещения знаменитый Запретный город.

Кроме того:

В Макао и еще нескольких городах и областях отменено празднование Нового года по лунному календарю.

Некоторые участки Великой китайской стены закрыты для посетителей.

В Гонконге отменили турнир премьер-лиги по футболу и ежегодный карнавал.

В Шанхае закрыл свои двери парк Disney Resort, который ежегодно посещает несколько миллионов человек.

В самом Ухане, а также в более мелких городах Эчжоу и Эньши, продолжается карантин. В Ухане не ходят автобусы, паромы и метро, отменены все вылетающие из города авиарейсы, сообщается о блокпостах на дорогах. Рестораны, кафе и кинотеатры закрыты.

В городе экстренно начали строить большую больницу, рассчитанную на тысячу пациентов. Государственные СМИ утверждают, что она будет построена к 3 февраля.

Жители Уханя размещают в соцсетях видео и фото огромных очередей в больницах. По телевидению говорят, что новая больница решит проблему нехватки медицинских ресурсов и обойдется недорого, потому что будет построена из готовых блоков.

Ситуация в мире

Всемирная организация здравоохранения не стала объявлять международную чрезвычайную ситуацию в связи с вирусом, отчасти из-за того, что за пределами Китая подтвержденных случаев заражения пока немного.

Ситуация, впрочем, еще может превратиться в экстренную, говорит эксперт ВОЗ.

В пятницу третий случай заражения подтвердили в Сингапуре. Самое большое количество заражений вне Китая - в Таиланде. В Британии пока нет подтвержденных случаев, но проверили только 14 человек.

Джеймс Галлахер, корреспондент по делам здравоохранения и науки

Теперь у нас есть очень важная новая информация: вирус, возможно, могут передавать люди, которые не обнаруживают никаких симптомов.

Китайские ученые опубликовали в журнале "Ланцет" детальное исследование первых случаев заболевания в Китае.

В нем есть данные о ребенке, у которого не было явных симптомов, но коронавирус явно присутствовал в его легких.

Как сказал профессор Квок Юнь Ен из университета Гонконга, "представляется вероятной бессимптомная инфекция".

Пока неясно, как часто это происходит и насколько просто передается вирус таким образом, однако из-за этого взять его под контроль, возможно, будет намного сложнее.

По словам китайского ученого, если отсутствие симптомов подтвердится, то борьба с эпидемией будет зависеть от того, насколько эффективно удастся изолировать пациентов и как можно быстрее заключить в карантин тех, кто входил с ними в контакт.