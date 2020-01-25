Гениально! Эва-Лотта Кийбус заняла седьмое место на чемпионате Европы по фигурному катанию
В австрийском Граце завершился чемпионат Европы по фигурному катанию, последними свою произвольную программу откатали женщины.
После короткой программы воспитанница Анны Леванди занимала 11-е место, но блестящее исполнение произвольной программы принесло Эве-Лотте Кийбус 121,53 балла и по сумме двух программ - 181,24 балла, что на 15 баллов больше, чем ее прежний личный рекорд.
Седьмое место стало повторением лучшего результата Эстонии на чемпионатах Европы, а также принесло путевку на чемпионат мира-2020. Для Эстонии седьмое место Кийбус означает и два места в женском одиночном катании на ЧЕ-2021.
Победу на чемпионате Европы одержали россиянки - Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, ни одной из которых не удалось откатать свою произвольную программу идеально. Тем не менее, уровень российских одиночниц остается настолько высоким, что в последнее время они соревнуются исключительно сами с собой.