Гениально! Эва-Лотта Кийбус заняла седьмое место на чемпионате Европы по фигурному катанию

После короткой программы воспитанница Анны Леванди занимала 11-е место, но блестящее исполнение произвольной программы принесло Эве-Лотте Кийбус 121,53 балла и по сумме двух программ - 181,24 балла, что на 15 баллов больше, чем ее прежний личный рекорд.

Седьмое место стало повторением лучшего результата Эстонии на чемпионатах Европы, а также принесло путевку на чемпионат мира-2020. Для Эстонии седьмое место Кийбус означает и два места в женском одиночном катании на ЧЕ-2021.