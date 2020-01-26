Один день из жизни дорожной полиции: два тяжелых ДТП в Таллинне, 28 пьяных водителей

Вчера, 25 января, в 11.15 на 127-м км Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Пыльтсамаа на перекрестке Руху 22-летняя женщина на Ford Transit Connect выехала перед ехавшим по главной дороге Nissan Qashqai, за рулем которого была 49-летняя женщина. Nissan отбросило на островок безопасности в дорожный знак. Находившегося в Nissan 12-летний пассажир был доставлен для проверки состояния здоровья в Клинику Тартуского университета.

В 16.30 в Таллинне на перекрестке Таммсааре-Нымме-Ретке-теэ 81-летний мужчина на Toyota Auris сбил на регулируемом пешеходном переходе 14-летнего подростка, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть на запрещенный сигнал светофора. Мальчик был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.

В 22.34 в Таллинне на перекрестке Мустамяэ-теэ и Вильде-теэ 21-летний мужчина на BMW X5 не уступил дорогу на перекрестке и столкнулся с Citroen C2, за рулем которого был 27-летний мужчина. Находившуюся в Citroen 27-летнюю пассажирку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. В машине также находился десятимесячный ребенок, но он, к счастью, не пострадал.

Как сообщает Департамента полиции и погранохраны Эстонии, за минувшие сутки в различных регионах страны также были задержаны 28 нетрезвых водителей.

По предварительным данным, у двух задержанных были выявлены признаки наркотического опьянения, а у остальных - употребления алкоголя.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.