В аэропорту Петербурга застрелили собаку

Штатный орнитолог петербургского аэропорта Пулково застрелил собаку неподалеку от перехватывающей парковки. Свидетелем расправы стали таксисты. Они говорят, что пуля могла попасть и в людей.
Один из таксистов рассказал изданию «Фонтанка», что выстрел был сделан 25 января около двух часов дня (около часа дня по эстонскому времени). Он увидел служебный автомобиль с включенными проблесковыми маячками на территории аэропорта. Окно машины открылось, и из него выстрелили в собаку. По словам таксиста, пес так и остался лежать за забором и долго визжал.
По данным издания, стрелял штатный орнитолог аэропорта из специального оружия, которое можно обозначить как прототип ракетницы. В обязанности специалиста входит отслеживание перемещений птиц, однако в этот раз он увидел опасность в собаке. Пес якобы угрожал выбежать на взлетно-посадочную полосу. Данное объяснение не убедило администрацию Пулково, поэтому стрелку в ближайшее время предстоит пройти медосвидетельствование.
Сейчас орнитолог находится в линейном отделе полиции в Пулково. Ему грозит уголовная ответственность за жестокое обращение с животными.