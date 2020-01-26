В аэропорту Петербурга застрелили собаку

Один из таксистов рассказал изданию «Фонтанка», что выстрел был сделан 25 января около двух часов дня (около часа дня по эстонскому времени). Он увидел служебный автомобиль с включенными проблесковыми маячками на территории аэропорта. Окно машины открылось, и из него выстрелили в собаку. По словам таксиста, пес так и остался лежать за забором и долго визжал.