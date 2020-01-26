Известный своими заявлениями о смерти сектора грузоперевозок бизнесмен зарабатывает солидную прибыль

Акционерное общество Lajos AS перевозит товары в основном на внутреннем рынке Эстонии. Большая часть денег поступает от перевозки цемента, сыпучих материалов и лома, а также от погрузочных работ. Если в 2017 году оборот компании составлял чуть более 7 миллионов евро, а убыток - 30 000 евро, то год спустя, согласно ежегодному отчету, предприятие выплыло на поверхность и получило чистую прибыль в размере 150 000 евро.

Однако драматические речи Вальбаума, который в настоящее время работает волостным старейшиной Виру-Нигула, часто создают впечатление, будто сектор автоперевозок в Эстонии вот-вот вымрет. «Транспортные и грузоперевалочные компании урезают услуги, слабые и мелкие становятся банкротами, люди теряют работу», - говорил он.

В основном Вальбаум критикует правительство Эстонии, которое, по его мнению, убивает конкурентоспособность наших автоперевозчиков. Он выступал против слишком высоких акцизов на топливо, которое заставляет наши транспортные компании заправляться в Латвии и Литве. Он также подверг критике недавнее вступление в силу платы за пользование дорогами, которая накладывает дополнительное платежное бремя на эстонские компании. «Это означает, что мы оказались в тупике: эстонские перевозчики больше не могут состязаться с латышами, литовцами и поляками», - сказал он.

Издание Virumaa Teataja, которое назвало Вальбаума одним из самых влиятельных людей в Ляэне-Вирумаа, описало его так: предприниматель, владелец автотранспортной компании AS Lajos, президент Эстонской ассоциации международных автомобильных перевозчиков, старейшина волости Виру-Нигула и председатель Союза местных самоуправлений Ляэне-Виру. Вальбаум также был уездным старейшиной Ляэне-Виру и членом Рийгикогу.