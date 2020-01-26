Бразилию накрыли сильнейшие штормы: погибли 30 человек

Тридцать человек погибли в Бразилии в результате сильных ливней, обрушившихся на восточный штат Минас-Жейрас, сообщает местное управление гражданской обороны.
Еще 7 человек пострадали и 17 пропали без вести. Всего стихия затронула более 3,5 тысяч человек, из которых 2620 были вынуждены покинуть дома, а 911 остались без крова.
Начавшиеся в четверг ливни затронули 36 муниципалитетов штата. По данным Национальной метеорологической службы Бразилии, 24 января в столице штата Минас-Жейрас городе Белу-Оризонти выпало рекордное за 110 лет количество осадков - 171,8 миллиметра.