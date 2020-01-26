Finnair продолжает полеты в Китай в обычном режиме несмотря на эпидемию

Финский государственный авиаперевозчик продолжит полеты в Китай, несмотря на бушующую в стране эпидемию коронавируса. Руководитель отдела по связям с общественностью Finnair Пяйвют Таллквист отмечает, что финские власти пока не призывают к ограничению передвижения.

Авиакомпания проинструктировала бортперсонал более тщательно заботиться о гигиене рук и избегать контакта с животными. Также компания сделала исключение из обычной практики и теперь позволяет бортпроводникам использовать респираторы. По словам Таллквист, этой возможностью пользуются в основном китайские сотрудники компании.

Кроме того, Finnair сообщает, что если клиент приобрел билет в Китай или из Китая до 25 января с датами вылета в период с 25 января по 23 февраля 2020 года, он может при пожелании перенести свою поездку. Однако билеты необходимо использовать до 31 мая 2020 года. Другой вариант – отменить поездку и подать заявку на возврат стоимости билета в личном кабинете на сайте Finnair.