Вс, 26.01.2020
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Список: эти 42 таксиста Bolt нарушают закон

Bolti kirjadega takso Tartu taksopeatuses seadust rikkumas

ФОТО: tehnika.postimees.ee lugeja foto

Согласно поступившей Таллиннским городским властям на этой неделе жалобе, в Эстонии разъезжает минимум 42 автомобиля, оказывающих услуги с помощью платформы Bolt, но при этом у них нет требуемых для таксоизвоза документов - транспортной карты, пишет Postimees.

В обращении указывают на положение Закона об общественном транспорте, согласно которому оказывать услуги таксоизвоза без разрешения на таксоперевозки, транспортной карты и служебного удостоверения запрещено. Транспортная карта – это документ, выдаваемый обладателю разрешения на таксоперевозки или обладателю служебного удостоверения, подтверждающий право использования транспортного средства, указанного в карточке, при таксоперевозках.

В жалобе приведен список из 42 автомобилей, которые заказывают через приложение Bolt в категории Basic, хотя у них, по утверждениям подавшего жалобу, отсутствует транспортная карта. В письме также указано, что помимо автомобилей с надписями Bolt на дверях, в городе также появляются автомобили с плафонами Bolt, которые нарушают закон и берут клиентов на предназначенных для такси стоянках.

Приведенный в жалобе список:

1004BRXSUBARU XVкрасныйС признаком BOLT
2072MPNCITRÖENбелыйС признаком BOLT
3269TLZSAAB 9-3серебристыйС признаком BOLT 
4722WCLRENAULT MEGANEбелыйС признаком BOLT
5299BLFPEUGEOT 508серыйС признаком BOLT
6004BRYVOLKSWAGEN PASSATсиний 
7023TKVWW PASSATтемно-синий 
8029BLJAUDI A4 AVANчерный 
9069TMBŠKODA FABIAтемно-синий 
10074BSRAUDI A6 AVANTчерный
11085TNS

DACIA SANDERO

черный

 
12111GWZWW PASSATчерный 
13136TNLFORD GALAXYчерный 
14155TNGBMW 520Dтемно-серый 
15189BPMOPEL INSIGNIA SWчерный 
16209BPVTOYOTA AVENSISсерый 
17247TJMŠKODA OCTAVIAсерый 
18288DBLŠKODA OCTAVIAбежевый 
19295TLVWW GOLFбелый 
20309TMSALFA ROMEOсерый 
21326TKHFORD FOCUSсеребристый 
22353BNHBMWсерый 
23376BJTVOLVO V50серый 
24408MLXVOLKSWAGEN SHARANсерый 
25430TNVVOLKSWAGEN PASSATчерный 
26431TMJSUBARU LEGACYтемно-синий 
27463BRJVOLKSWAGEN PASSATбелый 
28521BVXTOYOTA AURISбелый 
29527TLKSKODA SUPERBчерный 
30589BGTFORD MONDEOсерый 
31590TNSVOLKSWAGEN GOLF VARIANTбелый 
32648THTAUDI A8серый 
33652TJCWW PASSATтемно-синий 
34669BBJFORD FOCUSсеребристый 
35800TNPVOLKSWAGEN PASSATтемно-синий 
36834BDSAUDI A6 AVANTсветло-серый 
37875TJTVOLKSWAGEN PASSAT VARIANTсиний 
38890BYFOPEL ZAFIRAсерый 
39977TNXVOLKSWAGEN PASSAT VARIANTкоричневый 
40981TLFJEEPкоричневый 
41557GWZVOLVO S80серый 
42970BFRSKODA OCTAVIAбелый 

В жалобе хотят получить ответ, когда Таллиннский департамент транспорта приостановит разрешение на деятельность Bolt Services EE OÜ из-за выявленных нарушений.

Bolt бросил камешек в огород государства

Пресс-секретарь Bolt Яан Лашманов в комментарии Postimees сказал, что транспортную и служебную карты можно остановить и реактивировать в любую минуту.

«К сожалению, у государства на данный момент нет автоматизированного решения, с помощью которого мы могли бы осуществлять проверки карт. Мануальная проверка каждую секунду всех машин просто технически невозможна», - сказал Лашманов.

Bolt считает, что наличие транспортной карты является ответственностью использующих платформу владельцев автомобилей.

«Мы как предприятие не являемся владельцами этих автомобилей. Как за выдачу, так и за проверку транспортных и служебных карт отвечает местное самоуправление. Было бы неразумно вмешиваться предприятию в этот процесс», - сказал Лашманов.

Действительно, согласно действующему Закону об общественном транспорте, у предлагающих услуги таксоизвоза приложений нет обязательства проверять, работают ли их водители в соответствии с установленными нормами.

Закон об общественном транспорте гласит, что местное самоуправление «организует надзор за выданными им разрешениями на осуществление таксомоторных перевозок, картами транспортного средства, картами обслуживания и требованиями разрешения на обслуживание маршрута, а также за выполнением заключенного им публичного договора на оказание услуг и заключенного согласно Закону об административном сотрудничестве административного договора по возложению полномочий для выполнения административных заданий (далее административный договор)».

Услуги такси, предоставляемые онлайн-платформой, такой как, например, приложение Bolt, представляют собой особый вид услуги таксоизвоза, заказ и оценка которой осуществляется исключительно через приложение.

Используемый для таксоизвоза автомобиль, на котором нет торговой марки перевозчика и у которого нет плафона, не может обслуживать пассажиров на остановках такси и использовать для перевозки пассажиров полосу для общественного транспорта.

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