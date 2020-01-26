Список: эти 42 таксиста Bolt нарушают закон

В обращении указывают на положение Закона об общественном транспорте, согласно которому оказывать услуги таксоизвоза без разрешения на таксоперевозки, транспортной карты и служебного удостоверения запрещено. Транспортная карта – это документ, выдаваемый обладателю разрешения на таксоперевозки или обладателю служебного удостоверения, подтверждающий право использования транспортного средства, указанного в карточке, при таксоперевозках.

В жалобе приведен список из 42 автомобилей, которые заказывают через приложение Bolt в категории Basic, хотя у них, по утверждениям подавшего жалобу, отсутствует транспортная карта. В письме также указано, что помимо автомобилей с надписями Bolt на дверях, в городе также появляются автомобили с плафонами Bolt, которые нарушают закон и берут клиентов на предназначенных для такси стоянках.

Приведенный в жалобе список:

1 004BRX SUBARU XV красный С признаком BOLT 2 072MPN CITRÖEN белый С признаком BOLT 3 269TLZ SAAB 9-3 серебристый С признаком BOLT 4 722WCL RENAULT MEGANE белый С признаком BOLT 5 299BLF PEUGEOT 508 серый С признаком BOLT 6 004BRY VOLKSWAGEN PASSAT синий 7 023TKV WW PASSAT темно-синий 8 029BLJ AUDI A4 AVAN черный 9 069TMB ŠKODA FABIA темно-синий 10 074BSR AUDI A6 AVANT черный 11 085TNS DACIA SANDERO черный 12 111GWZ WW PASSAT черный 13 136TNL FORD GALAXY черный 14 155TNG BMW 520D темно-серый 15 189BPM OPEL INSIGNIA SW черный 16 209BPV TOYOTA AVENSIS серый 17 247TJM ŠKODA OCTAVIA серый 18 288DBL ŠKODA OCTAVIA бежевый 19 295TLV WW GOLF белый 20 309TMS ALFA ROMEO серый 21 326TKH FORD FOCUS серебристый 22 353BNH BMW серый 23 376BJT VOLVO V50 серый 24 408MLX VOLKSWAGEN SHARAN серый 25 430TNV VOLKSWAGEN PASSAT черный 26 431TMJ SUBARU LEGACY темно-синий 27 463BRJ VOLKSWAGEN PASSAT белый 28 521BVX TOYOTA AURIS белый 29 527TLK SKODA SUPERB черный 30 589BGT FORD MONDEO серый 31 590TNS VOLKSWAGEN GOLF VARIANT белый 32 648THT AUDI A8 серый 33 652TJC WW PASSAT темно-синий 34 669BBJ FORD FOCUS серебристый 35 800TNP VOLKSWAGEN PASSAT темно-синий 36 834BDS AUDI A6 AVANT светло-серый 37 875TJT VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT синий 38 890BYF OPEL ZAFIRA серый 39 977TNX VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT коричневый 40 981TLF JEEP коричневый 41 557GWZ VOLVO S80 серый 42 970BFR SKODA OCTAVIA белый

В жалобе хотят получить ответ, когда Таллиннский департамент транспорта приостановит разрешение на деятельность Bolt Services EE OÜ из-за выявленных нарушений.

Bolt бросил камешек в огород государства

Пресс-секретарь Bolt Яан Лашманов в комментарии Postimees сказал, что транспортную и служебную карты можно остановить и реактивировать в любую минуту.

«К сожалению, у государства на данный момент нет автоматизированного решения, с помощью которого мы могли бы осуществлять проверки карт. Мануальная проверка каждую секунду всех машин просто технически невозможна», - сказал Лашманов.

Bolt считает, что наличие транспортной карты является ответственностью использующих платформу владельцев автомобилей.

«Мы как предприятие не являемся владельцами этих автомобилей. Как за выдачу, так и за проверку транспортных и служебных карт отвечает местное самоуправление. Было бы неразумно вмешиваться предприятию в этот процесс», - сказал Лашманов.

Действительно, согласно действующему Закону об общественном транспорте, у предлагающих услуги таксоизвоза приложений нет обязательства проверять, работают ли их водители в соответствии с установленными нормами.

Закон об общественном транспорте гласит, что местное самоуправление «организует надзор за выданными им разрешениями на осуществление таксомоторных перевозок, картами транспортного средства, картами обслуживания и требованиями разрешения на обслуживание маршрута, а также за выполнением заключенного им публичного договора на оказание услуг и заключенного согласно Закону об административном сотрудничестве административного договора по возложению полномочий для выполнения административных заданий (далее административный договор)».

Услуги такси, предоставляемые онлайн-платформой, такой как, например, приложение Bolt, представляют собой особый вид услуги таксоизвоза, заказ и оценка которой осуществляется исключительно через приложение.