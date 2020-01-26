Невиновного жителя Эстонии соцсети голословно обвинили в педофилии

Совсем недавно полиции пришлось вмешаться в ситуацию, когда некие пользователи сняли у одной из школ мужчину, пытавшегося разговаривать с детьми, и опубликовали видео в социальных сетях, обвинив невиновного человека в педофилии. "Социальные сети – это не полиция, они вам не помогут", – предупредила Фролова.

Полиция нашла изображенного на видео человека, и оказалось, что подростки закидали его машину камнями, и он пытался узнать, знают ли дети хулиганов и в каком классе те учатся: "Вместо того, чтобы снимать, нужно было выйти из машины и попытаться выяснить, что этот человек делает возле школы", – сказала веб-констебль.