Невиновного жителя Эстонии соцсети голословно обвинили в педофилии

При обсуждении темы педофилии в ток-шоу "Своя правда" на канале ETV+ веб-констебль Яна Фролова рассказала о том, к чему может привести самодеятельность людей, использующих социальные сети в, казалось бы, благих целях, пишет rus.err.ee.
Совсем недавно полиции пришлось вмешаться в ситуацию, когда некие пользователи сняли у одной из школ мужчину, пытавшегося разговаривать с детьми, и опубликовали видео в социальных сетях, обвинив невиновного человека в педофилии. "Социальные сети – это не полиция, они вам не помогут", – предупредила Фролова.
Полиция нашла изображенного на видео человека, и оказалось, что подростки закидали его машину камнями, и он пытался узнать, знают ли дети хулиганов и в каком классе те учатся: "Вместо того, чтобы снимать, нужно было выйти из машины и попытаться выяснить, что этот человек делает возле школы", – сказала веб-констебль.
Обвинения в педофилии пытаются использовать и бывшие супруги, которые таким извращенным способом мстят друг другу или пытаются найти козыри во время тяжелого бракоразводного процесса.