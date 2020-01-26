Польша потребовала от России денежных компенсаций за годы Второй мировой войны

По словам Качиньского, Россия должна уплатить репарации Польше в том числе и за "уничтожение экономики Польши, дорог, заводов, исторических зданий и культурных ценностей".

Однако он отказался назвать предполагаемую сумму возможных репарационных требований до оглашения результатов работы специальной комиссии, сообщает портал InoSmi.

Также польский политик высказал сомнение, что при жизни нынешнего поколения Москва признает свою ответственность.

«Германию и Россию нельзя сравнить. В Берлине сидит демократически избранное правительство, там действуют закон и мораль. О России предположить такого нельзя. Вы правы: Россия тоже должна платить. Но я не верю, что наше поколение доживет еще до того, что Москва примет свою ответственность», — заявил Качиньский.