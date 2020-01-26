В Санкт-Петербурге мужчина возле метро дал телефон позвонить и остался без 700 евро

В субботу, 25 января, около 7 часов утра 40-летний мужчина обратился в полицию Всеволожского района. Он рассказал, что у метро на Гражданском проспекте в Петербурге к нему обратился неизвестный мужчина и попросил телефон позвонить. Когда он получил телефон, то бросился бежать.

Владелец телефона бросился за ним в сторону припаркованного неподалеку автомобиля Ford. Из машины вышли еще четверо неизвестных, посадили владельца телефона в салон, отобрали у него паспорт, тысячу рублей и, угрожая ножом, требовали деньги.

На машине жертву привезли в Мурино и, отобрав у него банковскую карту, сняли с нее 50 тысяч рублей. Мужчине вернули паспорт с телефоном и уехали в неизвестном направлении.