Видео ⟩ Boeing провел первый испытательный полет новейшего и самого дорогого самолета

Пассажирский лайнер стал значительной вехой для корпорации, переживающей последствия двух катастроф своего бестселлера 737 Max.

Полет откладывали дважды из-за плохих метеоусловий. Этот полет — лишь начало испытаний, которые продлятся весь год: компания тем самым должна добиться одобрения регулирующих органов.

Первый полет обычно становится для компании результатом нескольких лет работы и «высшим технологическим достижением», отмечает агентство Bloomberg. Однако в случае Boeing полет был «омрачен неопределенностью». Проблемой может стать то, что новый лайнер «попросту слишком большой для современных авиалиний», отмечает агентство. Он также стал самым дорогим самолетом компании — один Boeing 777X без учета традиционных скидок обойдется в 442,2 млн долларов.

Как сообщает CNBC, самолет вылетел из города Эверетт, штат Вашингтон, где находится сборочное производство компании Boeing.

Самолет является самым большим реактивным двухдвигательным самолетом, размах его крыльев составляет 235 футов (71,6 метра), и они оснащены складными законцовками, которые, убираясь, сокращают размах на 20 футов (6 метров), позволяя воздушному судну проходить в различные дорожки и ворота аэропортов. Самолет рассчитан на 426 пассажиров, размещенных в двух классах.