Граждане Эстонии смогут по электронной визе посетить еще один регион России

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень иностранных государств, гражданам которых при прибытии в РФ через пункты пропуска свободного порта Владивосток оформляются обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в форме электронного документа", - указано в распоряжении правительства РФ от 24 января 2020 года.