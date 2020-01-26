Реалии энергорынка Эстонии: если клиент получает скидку, поставщик остается в минусе

После того, как 1 января 2013 года рынок электроэнергии был открыт для всех, активность в вопросе переключения была близка к 10 процентам. Тема была горячей и обсуждалась в обществе и средствах массовой информации, продавцы старались превзойти друг друга с лучшими предложениями, и люди были готовы рассматривать возможность смены продавца электроэнергии.

Однако с 2017 года на рынке царит застой. Активность составляет всего около 2 процентов. Для сравнения, в скандинавских странах она составляет около 10 процентов. Низкая активность подходит для компании Eesti Energia, которая является бесспорным лидером на рынке, но огорчает конкурентов, которые хотели бы откусить больший кусок пирога.

По словам Андруса Лийванда, регионального менеджера имеющей латвийское происхождение компании Elektrum, проблема кроется в регуляциях смены продавца электроэнергии, что уменьшает количество предложений на рынке и, таким образом, оказывает пагубное влияние на функционирование рынка электроэнергии. Об этом он пишет в своем письме, направленном в Министерство экономики и коммуникаций.

Он уточнил, что в регламенте делается упор на так называемую процедуру возврата - winback. Это хорошо известное в мире операторов сотовой связи явление, когда клиенту, намеренному сменить оператора, старый продавец делает еще лучшее контрпредложение, чтобы удержать его у себя. Например, Elektrum хочет привлечь клиента Eesti Energia, предложив ему более низкую цену. Когда Eesti Energia слышит, что клиент хочет уйти, то пытается побить предложение Elektrum.

От winback обычно выигрывает клиент, но проигрывает поставщик услуги. По словам Ливанда, это вызывает неблагоприятную цепную реакцию.

«Поскольку большинство контрактов отменяется до того, как они вступают в силу, число потребителей, переключающихся с одного продавца электроэнергии на другого, будет уменьшаться, что значительно увеличивает затраты продавца электроэнергии на приобретение нового клиента. Это, в свою очередь, снижает прибыльность приобретения новых клиентов как вида деятельности, что существенно ограничивает потенциал роста бизнеса. Это означает, что на рынке электроэнергии будет меньше предложений, что, в свою очередь, отрицательно скажется на запуске других новых услуг», - объясняет он.