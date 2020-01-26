Мужчина пытался вынести дорогую одежду из таллиннского торгового центра

13 января, вскоре после открытия торгового центра, в магазин вошел высокой молодой человек, напомнивший охраннику человека, совершившего прошлым летом кражу.

За молодым человека следили с помощью камеры наблюдения и поняли, что у него за намерения. Находившийся под наблюдением человек взял кучу одежды и пошел в примерочную кабинку. Когда он вышел через десять минут, у него в руках ничего не было, но он внезапно пополнел - куртка стала плотно облегать тело.

Молодой человек направился к выходу. Перед тем, как выйти, он прошел между полками с нижнем бельем, зигзагами добрался до двери, прибавил шагу и вышел из магазина.

Тогда из-за угла вышел охранник Олар Вийгипуу, и молодой человек попытался вернуться обратно в магазин. Охранник задержал его и привел в комнату охраны. Там молодой человек снял с себя пять неоплаченных товаров бренда Hugo Boss. На нем было семь предметов одежды, в числе которых - две куртки. Также он надел один комплект нижнего белья.

В общей сложности задержанный попытался покинуть магазин с товарами на сумму около 600 евро. В кармане куртки было обнаружено пять сломанных защитных элементов.