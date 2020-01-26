Непозволительно: водитель автобуса нарушил закон и подверг людей опасности

«К сожалению, вынуждены констатировать, что среди участников дорожного движения все так же есть те, кто не заботится ни о своей, ни о чужой безопасности», - пишет на своей странице в Facebook Курессаареское отделение полиции, добавляя, что вчера от вождения были отстранены трое употреблявших алкоголь водителей, один из которых - осуществляющий пассажирские перевозки водитель автобуса.