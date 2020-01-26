Непозволительно: водитель автобуса нарушил закон и подверг людей опасности

Помощники полицейских вчера, 25 января, утром на шоссе, проходящем через поселок Лийва, задержали трех употреблявших алкоголь водителей, один из которых был водителем перевозившего пассажиров автобуса.
Шесть помощников полицейских вчера на острове Муху на шоссе, проходящем через поселок Лийва, проверили 370 водителей, пишет Saarte Hääl.
«К сожалению, вынуждены констатировать, что среди участников дорожного движения все так же есть те, кто не заботится ни о своей, ни о чужой безопасности», - пишет на своей странице в Facebook Курессаареское отделение полиции, добавляя, что вчера от вождения были отстранены трое употреблявших алкоголь водителей, один из которых - осуществляющий пассажирские перевозки водитель автобуса.
«Если вы накануне вечером употребляли алкоголь, не поможет убеждение, что время отрезвления совпадет с тем временем, когда вы захотите сесть за руль. Не подвергайте опасности себя и других участников дорожного движения. В нетрезвом состоянии садиться за руль непозволительно!» - напоминают полицейские.